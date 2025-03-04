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Posted 4 марта, 02:04

Published 4 марта, 02:04

Modified 4 марта, 02:06

Updated 4 марта, 02:06

Какой будет погода

Новосибирск готовится к рекордной жаре: ожидается лето с температурой +45

4 марта 2025, 02:04
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Какой будет погода

Жителям Новосибирска пообещали летом жару до +45

В Новосибирской области ожидается сильная жара в летний период времени, о чем сообщили климатологи.

Климатологи начали прогнозировать погоду, которая ожидается в Новосибирской области летом. Специалисты отмечают, что высока вероятность продолжительных периодов аномальной жары с пиковыми значениями до +45 и выше.

Анализ многолетних данных указывает на устойчивое потепление в Сибири: за последнее десятилетие средняя летняя температура выросла на 2,1°С; 6 из 10 самых жарких сезонов зафиксированы после 2015 года;

По словам климатолога, синоптическая модель показывает блокирующие антициклоны над Атлантикой, которые могут «запереть» горячие воздушные массы над Западной Сибирью. Это создаст эффект «теплового купола».

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Факторы риска

  • Энергосистемы: риск перегрузок из-за массового использования кондиционеров;

  • Здоровье: опасность тепловых ударов, особенно для пожилых и детей;

  • Экология: увеличение концентрации озона и смога в безветренную погоду.

Рекордные значения прошлых лет:

  • 2021: +37,4°С (17 июля);

  • 2012: +36,6°С (август);

  • 2004: +35,9°С (июнь).

Примечательно, но по словам эксперта, климат меняется быстрее прогнозов. Если в 2000-х +40°С считались аномалией, то к 2030-му это может стать нормой июля. Ранее стал известен прогноз погоды на май.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Лето#Жара
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