Новосибирск готовится к рекордной жаре: ожидается лето с температурой +45

Posted 4 марта, 02:04
Published 4 марта, 02:04
Modified 4 марта, 02:06
Updated 4 марта, 02:06
Климатологи начали прогнозировать погоду, которая ожидается в Новосибирской области летом. Специалисты отмечают, что высока вероятность продолжительных периодов аномальной жары с пиковыми значениями до +45 и выше.
Анализ многолетних данных указывает на устойчивое потепление в Сибири: за последнее десятилетие средняя летняя температура выросла на 2,1°С; 6 из 10 самых жарких сезонов зафиксированы после 2015 года;
По словам климатолога, синоптическая модель показывает блокирующие антициклоны над Атлантикой, которые могут «запереть» горячие воздушные массы над Западной Сибирью. Это создаст эффект «теплового купола».
Энергосистемы: риск перегрузок из-за массового использования кондиционеров;
Здоровье: опасность тепловых ударов, особенно для пожилых и детей;
Экология: увеличение концентрации озона и смога в безветренную погоду.
Рекордные значения прошлых лет:
2021: +37,4°С (17 июля);
2012: +36,6°С (август);
2004: +35,9°С (июнь).
Примечательно, но по словам эксперта, климат меняется быстрее прогнозов. Если в 2000-х +40°С считались аномалией, то к 2030-му это может стать нормой июля. Ранее стал известен прогноз погоды на май.