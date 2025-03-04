Новосибирский чиновник из мэрии ушел добровольцем на СВО

Posted 4 марта, 03:50
Published 4 марта, 03:50
Modified 4 марта, 03:52
Updated 4 марта, 03:52
Вечером 4 марта отряд БАРС «Орион» отправляется в зону проведения специальной военной операции. В составе бойцов будет новосибирский чиновник.
Александр Лаухин решил стать добровольцам и помогать российским военнослужащим на передовой. В мэрии он занимал должность руководителя управления по демографической политики.
Ранее под Новосибирском разведчики гранатометами остановили противника. Молодые офицеры отработали применение современных видов вооружения, включая автоматические гранатомёты АГС-17 «Пламя» и беспилотные комплексы. Подобные учения в ЦВО проводятся ежегодно.