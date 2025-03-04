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Posted 4 марта, 03:50

Published 4 марта, 03:50

Modified 4 марта, 03:52

Updated 4 марта, 03:52

Чиновник ушел на СВО

Новосибирский чиновник из мэрии ушел добровольцем на СВО

4 марта 2025, 03:50
Фото: atas.info. Чиновник ушел на СВО
Чиновник из мэрии ушел добровольцем на СВО: информацию подтвердили в муниципалитете.

Вечером 4 марта отряд БАРС «Орион» отправляется в зону проведения специальной военной операции. В составе бойцов будет новосибирский чиновник.

Александр Лаухин решил стать добровольцам и помогать российским военнослужащим на передовой. В мэрии он занимал должность руководителя управления по демографической политики.

Ранее под Новосибирском разведчики гранатометами остановили противника. Молодые офицеры отработали применение современных видов вооружения, включая автоматические гранатомёты АГС-17 «Пламя» и беспилотные комплексы. Подобные учения в ЦВО проводятся ежегодно.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Чиновник#СВО#Участник СВО#Доброволец
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