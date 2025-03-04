Опасайтесь комаров! Жителей Новосибирска предупредили о лихорадке Денге

Posted 4 марта, 10:07
Published 4 марта, 10:07
Modified 4 марта, 10:09
Updated 4 марта, 10:09
Лихорадка Денге — вирусное заболевание, распространяемое кровососущими насекомыми. Человек может заразиться, находясь в районах с тёплым и влажным климатом, например, в странах Юго-Восточной Азии. Однако, по словам инфекциониста, случаи заболевания регистрируются и среди жителей России, особенно у вернувшихся из поездок.
Течение болезни может быть разным: от лёгкого недомогания до тяжёлых осложнений, включая внутренние кровотечения, повреждение органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной системы, рассказал Сиб.фм доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.
Те, кто перенёс инфекцию, нередко жалуются на длительное ощущение слабости, боли в суставах и мышцах. Кроме того, повторное заражение может привести к более серьёзным последствиям, повышая риск развития тяжёлой формы заболевания.
Врачи рекомендуют использовать средства от насекомых, носить одежду, закрывающую открытые участки кожи, и избегать мест, где скапливаются комары. Туристам, выезжающим в страны с высокой вероятностью заражения, следует особенно тщательно соблюдать меры предосторожности.