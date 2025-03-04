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Posted 4 марта, 10:07

Published 4 марта, 10:07

Modified 4 марта, 10:09

Updated 4 марта, 10:09

Инфекционная больница

Опасайтесь комаров! Жителей Новосибирска предупредили о лихорадке Денге

4 марта 2025, 10:07
Фото: 1MI. Инфекционная больница

В Новосибирске инфекционист Коновалов предупредил об опасности лихорадки Денге

Специалисты предупреждают жителей Новосибирской области о риске заражения опасным вирусом, который распространяется через укусы комаров.

Лихорадка Денге — вирусное заболевание, распространяемое кровососущими насекомыми. Человек может заразиться, находясь в районах с тёплым и влажным климатом, например, в странах Юго-Восточной Азии. Однако, по словам инфекциониста, случаи заболевания регистрируются и среди жителей России, особенно у вернувшихся из поездок.

Течение болезни может быть разным: от лёгкого недомогания до тяжёлых осложнений, включая внутренние кровотечения, повреждение органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной системы, рассказал Сиб.фм доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

Те, кто перенёс инфекцию, нередко жалуются на длительное ощущение слабости, боли в суставах и мышцах. Кроме того, повторное заражение может привести к более серьёзным последствиям, повышая риск развития тяжёлой формы заболевания.

Врачи рекомендуют использовать средства от насекомых, носить одежду, закрывающую открытые участки кожи, и избегать мест, где скапливаются комары. Туристам, выезжающим в страны с высокой вероятностью заражения, следует особенно тщательно соблюдать меры предосторожности.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Здоровье#Профилактика#Заражение#Туризм#Заболевание#Климат#Комары#Лихорадка Денге
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