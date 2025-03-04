Опасайтесь комаров! Жителей Новосибирска предупредили о лихорадке Денге

Лихорадка Денге — вирусное заболевание, распространяемое кровососущими насекомыми. Человек может заразиться, находясь в районах с тёплым и влажным климатом, например, в странах Юго-Восточной Азии. Однако, по словам инфекциониста, случаи заболевания регистрируются и среди жителей России, особенно у вернувшихся из поездок.