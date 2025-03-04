Пасха в 2025 году: когда отмечают главный христианский праздник

Пасха 2025 года будет отмечаться 20 апреля, и это событие важно как для православных, так и для католиков. Обычно дата Пасхи у этих двух конфессий различается из-за использования разных календарей — юлианского у православных и григорианского у католиков. Однако в этом году оба обряда совпадут. Чтобы вычислить дату Пасхи, нужно учесть солнечные и лунные циклы: Пасха выпадает на первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. В 2025 году весеннее равноденствие приходится на 20 марта, а полнолуние — на 13 апреля, поэтому Пасха будет 20 апреля.