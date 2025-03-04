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Posted 4 марта, 09:40

Published 4 марта, 09:40

Modified 4 марта, 09:42

Updated 4 марта, 09:42

Павел Прилучный с детьми

Павел Прилучный снова идет в суд из-за детей Муцениеце — он не хочет платить алименты

4 марта 2025, 09:40
Фото: PhotoXPress. Павел Прилучный с детьми

Новосибирский актер Прилцчный хочет снизить алименты детям от Муцениеце

После затянувшихся разбирательств актер из Новосибирска Павел Прилучный вновь обратился в суд, требуя пересмотра условий выплаты алиментов детям от Агаты Муцениеце.

Изначально бывшие супруги договорились в устном порядке, что актер будет ежемесячно переводить по 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Однако спустя время Муцениеце обратилась в суд с требованием увеличить сумму выплат, и инстанция поддержала ее позицию. Прилучный не стал возражать против решения, но ситуация изменилась, когда 12-летний сын Тимофей решил переехать к отцу.

Этот факт стал основанием для нового судебного процесса. Павел Прилучный настаивает на снижении алиментов, объясняя это тем, что теперь несет основные расходы на содержание сына, а потому дальнейшие выплаты бывшей жене за его воспитание утратили смысл.

Очередное заседание Головинского районного суда, на котором будут рассматриваться вопросы, касающиеся места жительства детей, назначено на 28 марта. Кроме того, Московский городской суд принял к рассмотрению апелляцию актера с требованием пересмотра суммы алиментов. По информации Starhit, юристы Прилучного также рассматривают возможность взыскания с Муцениеце части затрат на содержание Тимофея за прошедший период.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Дети#Суд#Россия#Алименты#Развод#Павел Прилучный#Агата Муцениеце
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