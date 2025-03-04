Павел Прилучный снова идет в суд из-за детей Муцениеце — он не хочет платить алименты

Изначально бывшие супруги договорились в устном порядке, что актер будет ежемесячно переводить по 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Однако спустя время Муцениеце обратилась в суд с требованием увеличить сумму выплат, и инстанция поддержала ее позицию. Прилучный не стал возражать против решения, но ситуация изменилась, когда 12-летний сын Тимофей решил переехать к отцу.