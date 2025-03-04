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Posted 4 марта, 03:21

Published 4 марта, 03:21

Modified 4 марта, 04:50

Updated 4 марта, 04:50

Какой сад оказался худшим

«Поборы, избиения и хамки-воспитатели»: топ-5 худших детсадов Новосибирска

4 марта 2025, 03:21
Фото: 1MI. Какой сад оказался худшим

Жители Новосибирска составили топ худших городских детсадов

Стали известны худшие детские сады в Новосибирске — рейтинг составили пользователи 2ГИС.

Топ-1 — детский сад №27 «Росинка» в Первомайском районе.

Садик родители оценили на 3 из 5 баллов и это стало самой худшей оценкой. Новосибирцы жалуются на большое количество детей в группах, маленькие помещения, и отсутствие педагогического опыта у воспитателей. Кроме того, заявлено о рукоприкладстве в сторону детей.

Фото: 2ГИС

Топ-2 — детский сад №158 «Медвежонок» ​в Кировском районе.

Учреждение получилось 3,3 балла из 5. Сибиряки жалуются на то, что в садик трудно попасть из-за нехватки мест. Также есть информация о возможной коррупции и грубом охраннике.

Фото: 2ГИС

Топ-3 ​детский сад №490 «Жаконя» в Октябрьском районе.

Сад получил оценку 3,3 из 5. Родители оставляют жалобы на хамское поведение заведующей и наплевательское отношение воспитателей. Также есть отзывы о поборах.

Фото: 2ГИС

Топ-4 — детский сад «Колосок» в рабочем поселке Краснообск.

Учреждение получило оценку 3.5 из 5. Родители сетуют на грубый персонал, неквалифицированного медика и нежелание руководства принимать новых воспитанников в свои стены.

Фото: 2ГИС

Топ-5 — детский сад №95 «Степашка» в Ленинском районе.

Детсад получил оценку 3,5 из 5. Основные жалобы от родителей поступают на постоянные поборы, отсутствие нормальной охраны и запугивание детей.

Фото: 2ГИС

Теперь жители Новосибирской области смогут дистанционно заключить договор с детсадом.

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