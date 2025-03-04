«Поборы, избиения и хамки-воспитатели»: топ-5 худших детсадов Новосибирска

Садик родители оценили на 3 из 5 баллов и это стало самой худшей оценкой. Новосибирцы жалуются на большое количество детей в группах, маленькие помещения, и отсутствие педагогического опыта у воспитателей. Кроме того, заявлено о рукоприкладстве в сторону детей.