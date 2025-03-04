«Поборы, избиения и хамки-воспитатели»: топ-5 худших детсадов Новосибирска

Posted 4 марта, 03:21
Published 4 марта, 03:21
Modified 4 марта, 04:50
Updated 4 марта, 04:50
Садик родители оценили на 3 из 5 баллов и это стало самой худшей оценкой. Новосибирцы жалуются на большое количество детей в группах, маленькие помещения, и отсутствие педагогического опыта у воспитателей. Кроме того, заявлено о рукоприкладстве в сторону детей.
Учреждение получилось 3,3 балла из 5. Сибиряки жалуются на то, что в садик трудно попасть из-за нехватки мест. Также есть информация о возможной коррупции и грубом охраннике.
Сад получил оценку 3,3 из 5. Родители оставляют жалобы на хамское поведение заведующей и наплевательское отношение воспитателей. Также есть отзывы о поборах.
Учреждение получило оценку 3.5 из 5. Родители сетуют на грубый персонал, неквалифицированного медика и нежелание руководства принимать новых воспитанников в свои стены.
Детсад получил оценку 3,5 из 5. Основные жалобы от родителей поступают на постоянные поборы, отсутствие нормальной охраны и запугивание детей.