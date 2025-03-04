Правила идеальной чистоты в доме

Кроме того, эксперты рекомендуют разумно подходить к декору. Изобилие ваз, свечей и фоторамок может сделать пространство перегруженным, а уборка в этом случае будет происходить дольше. Поэтому лучше организовать сезонную замену элементов. Например, хранить четыре отдельные коробки с декором для каждого времени года и менять оформление в зависимости от сезона.