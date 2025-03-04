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Posted 4 марта, 10:50

Published 4 марта, 10:50

Modified 4 марта, 10:52

Updated 4 марта, 10:52

Школьный класс

Родители в ужасе: график школьных каникул весной могут сдвинуть

4 марта 2025, 10:50
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Школьный класс

В Новосибирске раскрыли дату весенних каникул для школьников

Жителям Новосибирска напомнили о датах школьных каникул весной 2025 года.

Весна — это время, когда природа пробуждается, а школьники, ожидающие каникул, наконец могут отдохнуть от учебы. Весенние каникулы в 2025 году выпадают на конец марта и начало апреля, но россиянам напоминают, что точные даты зависят от учебной системы, принятой в каждой школе. В этой статье расскажем, когда начнутся весенние каникулы, какие особенности расписания существуют в разных школах и чем полезно заняться в этот период.

График выходных и рабочих дней в 2025 году
График выходных и рабочих дней в 2025 году. Фото: atas.info

Расписание весенних каникул в 2025 году

Каникулы по четвертной системе

В России большинство школ используют традиционную четвертную систему обучения. В этом случае учебный год делится на четыре части, между которыми предусмотрены каникулы. Весной школьники, обучающиеся по четвертной системе, отправятся на каникулы с 24 по 31 марта 2025 года. Этот период длится 8 дней, что позволяет детям немного расслабиться перед завершением учебного года.

Каникулы по триместровой системе

В некоторых крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, в некоторых школах практикуется триместровая система. В этом случае учебный год разделен на три равных триместра, и каникулы проходят не после каждого четвертного периода, а через каждые 5 недель обучения. Для школьников, обучающихся по триместровой системе, весной каникулы запланированы с 5 по 13 апреля 2025 года. Эти каникулы длительнее — 9 дней.

График школьных каникул весной
График школьных каникул весной. Фото: atas.info

Почему даты каникул могут отличаться

Не все школы строго следуют федеральному расписанию. В каждой образовательной организации есть возможность скорректировать даты каникул в зависимости от локальных нужд, а также по договоренности с родителями. Например, некоторые школы могут переносить каникулы в зависимости от внутренних обстоятельств, образовательного процесса или мнения родителей.

График каникул в школах 2024-2025
График каникул в школах 2024-2025
График каникул в школах 2024-2025. Фото: atas.info

Как родителям подготовиться к весенним каникулам

Чтобы каникулы прошли максимально комфортно и без лишних переживаний, родителям стоит заранее узнать точные даты каникул в школе. Это можно сделать через сайт учебного заведения или пообщавшись с классным руководителем. Заранее планируя отдых, можно избежать сюрпризов и использовать это время для полезных и приятных мероприятий.

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#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирск#Школа#Отдых#Родители#Каникулы#Школьные каникулы#Весна 2025
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