Родители в ужасе: график школьных каникул весной могут сдвинуть

Весна — это время, когда природа пробуждается, а школьники, ожидающие каникул, наконец могут отдохнуть от учебы. Весенние каникулы в 2025 году выпадают на конец марта и начало апреля, но россиянам напоминают, что точные даты зависят от учебной системы, принятой в каждой школе. В этой статье расскажем, когда начнутся весенние каникулы, какие особенности расписания существуют в разных школах и чем полезно заняться в этот период.