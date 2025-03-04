Родные жившего в Новосибирске участника теракта в «Крокусе» отрицают его вину

Мирзоев* проживал в квартире на ул. Зорге, работал водителем такси с доходом 1,5–2 тыс. рублей за смену. По словам родных, часть денег он отправлял матери в Таджикистан. Коллеги и соседи описывают его как замкнутого, но не проявлявшего религиозного фанатизма. Он увлекался смешанными единоборствами (ММА), посещал спортзал; за три недели до теракта внезапно съехал, оборвав связь с семьёй.