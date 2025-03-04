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Posted 4 марта, 06:20

Published 4 марта, 06:20

Modified 4 марта, 06:22

Updated 4 марта, 06:22

Подозреваемый в СИЗО

Родные жившего в Новосибирске участника теракта в «Крокусе» отрицают его вину

4 марта 2025, 06:20
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции город. Подозреваемый в СИЗО
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Родственники подозреваемого в теракте в «Крокусе» из Новосибирска отвергают обвинения.

Родители Далержона Мирзоева*, фигуранта дела о массовом убийстве в концертном зале «Крокус Сити Холл», настаивают на невиновности сына. Семья, переехавшая в Новосибирск из Таджикистана, заявляет, что в день трагедии, 22 марта 2024 года, мужчина должен был прилететь к ним, а значит, физически не мог участвовать в нападении.

Аргументы семьи

Гулракат Мирзоева, мать подозреваемого, отрицает причастность сына, ссылаясь на то, что стрелок по телосложению был больше. Родственники акцентируют внимание на его планах: якобы он купил билеты в Новосибирск, чтобы навестить близких. Однако следователи отмечают, что маршрут бегства террористов лежал к украинской границе, где группу задержали в Брянской области.

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Что известно о подозреваемом

Мирзоев* проживал в квартире на ул. Зорге, работал водителем такси с доходом 1,5–2 тыс. рублей за смену. По словам родных, часть денег он отправлял матери в Таджикистан. Коллеги и соседи описывают его как замкнутого, но не проявлявшего религиозного фанатизма. Он увлекался смешанными единоборствами (ММА), посещал спортзал; за три недели до теракта внезапно съехал, оборвав связь с семьёй.

Детали следствия

  • Обвиняемые требовали перевод материалов на таджикский язык;

  • Объём документов превышает 200 томов;

  • Адвокаты прогнозируют, что ознакомление займёт до полугода.

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Трагедия в Крокусе

В результате атаки террористов погибли 145 человек, включая шестерых детей, 551 получили ранения. Это крупнейший теракт в Европе за последние 20 лет. Расследование выявило связи исполнителей с международными экстремистскими группами. Пока родственники Мирзоева* ищут способы его защиты, в Новосибирске усилились проверки мигрантов.

 

*внесен в реестр террористов и экстремистов в России

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#18+#Теракт в «Крокус Сити Холле»
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