Родные жившего в Новосибирске участника теракта в «Крокусе» отрицают его вину

Posted 4 марта, 06:20
Published 4 марта, 06:20
Modified 4 марта, 06:22
Updated 4 марта, 06:22
Родители Далержона Мирзоева*, фигуранта дела о массовом убийстве в концертном зале «Крокус Сити Холл», настаивают на невиновности сына. Семья, переехавшая в Новосибирск из Таджикистана, заявляет, что в день трагедии, 22 марта 2024 года, мужчина должен был прилететь к ним, а значит, физически не мог участвовать в нападении.
Гулракат Мирзоева, мать подозреваемого, отрицает причастность сына, ссылаясь на то, что стрелок по телосложению был больше. Родственники акцентируют внимание на его планах: якобы он купил билеты в Новосибирск, чтобы навестить близких. Однако следователи отмечают, что маршрут бегства террористов лежал к украинской границе, где группу задержали в Брянской области.
Мирзоев* проживал в квартире на ул. Зорге, работал водителем такси с доходом 1,5–2 тыс. рублей за смену. По словам родных, часть денег он отправлял матери в Таджикистан. Коллеги и соседи описывают его как замкнутого, но не проявлявшего религиозного фанатизма. Он увлекался смешанными единоборствами (ММА), посещал спортзал; за три недели до теракта внезапно съехал, оборвав связь с семьёй.
Детали следствия
Обвиняемые требовали перевод материалов на таджикский язык;
Объём документов превышает 200 томов;
Адвокаты прогнозируют, что ознакомление займёт до полугода.
В результате атаки террористов погибли 145 человек, включая шестерых детей, 551 получили ранения. Это крупнейший теракт в Европе за последние 20 лет. Расследование выявило связи исполнителей с международными экстремистскими группами. Пока родственники Мирзоева* ищут способы его защиты, в Новосибирске усилились проверки мигрантов.
*внесен в реестр террористов и экстремистов в России