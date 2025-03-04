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Posted 4 марта, 01:34

Published 4 марта, 01:34

Modified 4 марта, 01:36

Updated 4 марта, 01:36

Новосибирцы болели

Семья из Новосибирска заболела смертельной лихорадкой на острове

4 марта 2025, 01:34
Фото: 1MI. Новосибирцы болели
Семья из Новосибирска заразилась опасной лихорадкой в другом государстве, о чем рассказали сами сибиряки.

Семья Ковалевых, в составе Олега, Анастасии и дочки Евгении, переехала на остров Бали, где открыла бизнес в сфере туризма. В феврале они неожиданно заболели смертельной болезнью. Сначала у них поднялась температура, затем разболелась голова.

Новосибирцы подумали, что это грипп, поэтому пили противовирусные. Однако их состояние не улучшалось и тогда они обратились к врачу. У них взяли тесты, результаты которых показали, что Ковалевы болеют лихорадкой Денге, пишет Сиб.фм. Им назначали другое лечение.

За это время их кожу обсыпало мелкими прыщами. Лихорадкой заразиться в Азии сейчас проще простого. Ее можно подхватить от укуса комара. И это не единственный случай заражения.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Заболевание#Лихорадка Денге
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