Семья из Новосибирска заболела смертельной лихорадкой на острове

Новосибирцы подумали, что это грипп, поэтому пили противовирусные. Однако их состояние не улучшалось и тогда они обратились к врачу. У них взяли тесты, результаты которых показали, что Ковалевы болеют лихорадкой Денге, пишет Сиб.фм. Им назначали другое лечение.