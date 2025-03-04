Семья из Новосибирска заболела смертельной лихорадкой на острове

Posted 4 марта, 01:34
Published 4 марта, 01:34
Modified 4 марта, 01:36
Updated 4 марта, 01:36
Семья Ковалевых, в составе Олега, Анастасии и дочки Евгении, переехала на остров Бали, где открыла бизнес в сфере туризма. В феврале они неожиданно заболели смертельной болезнью. Сначала у них поднялась температура, затем разболелась голова.
Новосибирцы подумали, что это грипп, поэтому пили противовирусные. Однако их состояние не улучшалось и тогда они обратились к врачу. У них взяли тесты, результаты которых показали, что Ковалевы болеют лихорадкой Денге, пишет Сиб.фм. Им назначали другое лечение.
За это время их кожу обсыпало мелкими прыщами. Лихорадкой заразиться в Азии сейчас проще простого. Ее можно подхватить от укуса комара. И это не единственный случай заражения.