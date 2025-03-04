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Posted 4 марта, 10:59

Published 4 марта, 10:59

Modified 4 марта, 11:01

Updated 4 марта, 11:01

Действия оперативников

Силовики устроили облаву на мигрантское кафе в «Березовой роще»

4 марта 2025, 10:59
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области. Действия оперативников

В Новосибирске толпу мигрантов накрыли в кафе в «Березовой роще»

В Новосибирске состоялась проверка миграционного законодательства, проведенная сотрудниками полиции, военкомата и Росгвардии.

В ходе рейда, который прошел в одном из кафе на улице Планетной в Дзержинском районе, были проверены 15 иностранных граждан. Из них трое нарушали закон, находясь в России без необходимых документов. В отношении этих граждан составили административные протоколы. Кроме того, один из задержанных оказался виновным в предоставлении ложной информации при регистрации на миграционный учет.

Нелегальные мигранты подверглись принудительному выдворению с территории Российской Федерации. Также им был наложен запрет на возвращение в страну, что лишает их возможности въезда в Россию в будущем. Такие меры приняты с целью усиления контроля над миграционными процессами и борьбы с незаконным пребыванием иностранных граждан на территории страны.

Проверка в кафе на Планетной стала частью регулярных рейдов, проводимых правоохранительными органами по всей территории города.

Тысячи мигрантов выдворили из Новосибирской области
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Полиция#Проверка#Кафе#Росгвардия#Миграция#Облава#Выдворение
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