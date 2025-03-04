Силовики устроили облаву на мигрантское кафе в «Березовой роще»

Posted 4 марта, 10:59
Published 4 марта, 10:59
Modified 4 марта, 11:01
Updated 4 марта, 11:01
В ходе рейда, который прошел в одном из кафе на улице Планетной в Дзержинском районе, были проверены 15 иностранных граждан. Из них трое нарушали закон, находясь в России без необходимых документов. В отношении этих граждан составили административные протоколы. Кроме того, один из задержанных оказался виновным в предоставлении ложной информации при регистрации на миграционный учет.
Нелегальные мигранты подверглись принудительному выдворению с территории Российской Федерации. Также им был наложен запрет на возвращение в страну, что лишает их возможности въезда в Россию в будущем. Такие меры приняты с целью усиления контроля над миграционными процессами и борьбы с незаконным пребыванием иностранных граждан на территории страны.
Проверка в кафе на Планетной стала частью регулярных рейдов, проводимых правоохранительными органами по всей территории города.