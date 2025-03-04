Силовики устроили облаву на мигрантское кафе в «Березовой роще»

В ходе рейда, который прошел в одном из кафе на улице Планетной в Дзержинском районе, были проверены 15 иностранных граждан. Из них трое нарушали закон, находясь в России без необходимых документов. В отношении этих граждан составили административные протоколы. Кроме того, один из задержанных оказался виновным в предоставлении ложной информации при регистрации на миграционный учет.