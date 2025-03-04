Сотни домов снова остались без тепла в Новосибирске — когда вернут отопление

Posted 4 марта, 07:07
Published 4 марта, 07:07
Modified 4 марта, 08:45
Updated 4 марта, 08:45
По данным портала систем жизнеобеспечения, из них 116 домов лишены тепла по плану проведения ремонтных работ на тепловых магистралях, а 52 здания оказались без отопления вследствие аварийных сбоев в системе.
Плановые отключения затронули различные районы города. Так, в Железнодорожном районе выключили тепло в 45 домах, в Кировском — в 87, а в Ленинском — в 32 здания. Перебои также зафиксированы в Дзержинском, Советском и Центральном районах.
Специалисты обещают, что восстановление теплоснабжения начнётся уже в вечерние часы 4 марта и продлится до 5 марта. В течение этого времени бригады энергосетевых компаний будут работать над устранением выявленных дефектов и проведением необходимых профилактических работ, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома.
Ситуация для местных жителей усугубляется неблагоприятными погодными условиями — температура воздуха остаётся на уровне -12°С.