Сотни домов снова остались без тепла в Новосибирске — когда вернут отопление

Специалисты обещают, что восстановление теплоснабжения начнётся уже в вечерние часы 4 марта и продлится до 5 марта. В течение этого времени бригады энергосетевых компаний будут работать над устранением выявленных дефектов и проведением необходимых профилактических работ, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома.