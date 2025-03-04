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Posted 4 марта, 07:07

Published 4 марта, 07:07

Modified 4 марта, 08:45

Updated 4 марта, 08:45

Отопительная батарея

Сотни домов снова остались без тепла в Новосибирске — когда вернут отопление

4 марта 2025, 07:07
Фото: 1MI. Отопительная батарея

В Новосибирске без отопления остались 173 дома

В Новосибирске в условиях зимы отключили отопление в 173 многоквартирных домах, о чем свидетельствуют данные портала отключения систем жизнеобеспечения региона.

По данным портала систем жизнеобеспечения, из них 116 домов лишены тепла по плану проведения ремонтных работ на тепловых магистралях, а 52 здания оказались без отопления вследствие аварийных сбоев в системе.

Плановые отключения затронули различные районы города. Так, в Железнодорожном районе выключили тепло в 45 домах, в Кировском — в 87, а в Ленинском — в 32 здания. Перебои также зафиксированы в Дзержинском, Советском и Центральном районах.

Карта отключений ЖКХ
Карта отключений ЖКХ. Фото: скриншот

Специалисты обещают, что восстановление теплоснабжения начнётся уже в вечерние часы 4 марта и продлится до 5 марта. В течение этого времени бригады энергосетевых компаний будут работать над устранением выявленных дефектов и проведением необходимых профилактических работ, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома.

Ситуация для местных жителей усугубляется неблагоприятными погодными условиями — температура воздуха остаётся на уровне -12°С.

В Новосибирске без тепла остались жители Октябрьского района
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Тепло#Отопление#Ремонтные работы#СГК
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