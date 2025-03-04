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Posted 4 марта, 03:20

Published 4 марта, 03:20

Modified 4 марта, 03:22

Updated 4 марта, 03:22

Электрички задерживались

Стали известны причины постоянных задержек электричек в Новосибирской области

4 марта 2025, 03:20
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Электрички задерживались
Новосибирская транспортная прокуратура раскрыла системные проблемы с электричками.

Расследование, проведенное транспортной прокуратурой Новосибирской области, выявило критические нарушения в работе пригородного железнодорожного сообщения, ставшие причиной массовых задержек электропоездов в зимний период.

В декабре 2024 года 5 составов на популярных маршрутах («Бердск — Новосибирск», «Черепаново — Новосибирск» и др.) опаздывали на 13–80 минут, нарушая график движения. Основные причины:

  1. Технические сбои: у одного из электропоездов выявлены неисправности тормозной системы, что создавало риски аварийных ситуаций.

  2. Халатность при подготовке: выпуск составов без полноценного техосмотра, включая игнорирование проверки сигнального оборудования.

По итогам проверки начальнику депо внесено представление об устранении нарушений; проведен внеплановый инструктаж для 50+ сотрудников, отвечающих за ремонт и эксплуатацию подвижного состава; виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 11.1 КоАП РФ («Угроза безопасности движения»).

Прокуратура продолжит мониторинг исполнения предписаний. Тем временем опыт Новосибирской области по созданию мультимодальных маршрутов применят в России.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Проверка#Электричка
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