Стали известны причины постоянных задержек электричек в Новосибирской области

Posted 4 марта, 03:20
Published 4 марта, 03:20
Modified 4 марта, 03:22
Updated 4 марта, 03:22
Расследование, проведенное транспортной прокуратурой Новосибирской области, выявило критические нарушения в работе пригородного железнодорожного сообщения, ставшие причиной массовых задержек электропоездов в зимний период.
В декабре 2024 года 5 составов на популярных маршрутах («Бердск — Новосибирск», «Черепаново — Новосибирск» и др.) опаздывали на 13–80 минут, нарушая график движения. Основные причины:
Технические сбои: у одного из электропоездов выявлены неисправности тормозной системы, что создавало риски аварийных ситуаций.
Халатность при подготовке: выпуск составов без полноценного техосмотра, включая игнорирование проверки сигнального оборудования.
По итогам проверки начальнику депо внесено представление об устранении нарушений; проведен внеплановый инструктаж для 50+ сотрудников, отвечающих за ремонт и эксплуатацию подвижного состава; виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 11.1 КоАП РФ («Угроза безопасности движения»).
Прокуратура продолжит мониторинг исполнения предписаний. Тем временем опыт Новосибирской области по созданию мультимодальных маршрутов применят в России.