Стали известны причины постоянных задержек электричек в Новосибирской области

По итогам проверки начальнику депо внесено представление об устранении нарушений; проведен внеплановый инструктаж для 50+ сотрудников, отвечающих за ремонт и эксплуатацию подвижного состава; виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 11.1 КоАП РФ («Угроза безопасности движения»).