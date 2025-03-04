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Posted 4 марта, 04:47

Published 4 марта, 04:47

Modified 4 марта, 04:49

Updated 4 марта, 04:49

Куда звонить

Стало известно, почему невозможно дозвониться в регистратуру поликлиники — что делать

4 марта 2025, 04:47
Фото: 1MI. Куда звонить

Жителям Новосибирска рассказали, почему они не могут дозвониться в регистратуру

Жителям Новосибирской области объяснили в Минздраве, как дозвониться до поликлиники.

Новосибирцы столкнулись с проблемой, когда стало невозможно дозвониться до регистратуры поликлиник. Это не случайность. Как объяснили в Минздраве, теперь записи на прием к медицинским специалистам в регистратуре нет.

Пациентам нужно звонить по номеру 122 или же записываться через Госуслуги. Также еще несколько вариантов: через бот в Telegram и ВКонтакте под названием «Мое здоровье НСО» или же через сайт reg.nso.ru. Если же ситуация требует оперативности, то необходимо обратиться в кабинет доврачебной помощи — он есть во всех медучреждениях.

Тем временем семья из Новосибирска заболела опасной лихорадкой Денге. Подхватили ее сибиряки на острове Бали.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Минздрав#Пациенты#Поликлиника
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