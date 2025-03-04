Стало известно, почему невозможно дозвониться в регистратуру поликлиники — что делать

Posted 4 марта, 04:47
Published 4 марта, 04:47
Modified 4 марта, 04:49
Updated 4 марта, 04:49
Новосибирцы столкнулись с проблемой, когда стало невозможно дозвониться до регистратуры поликлиник. Это не случайность. Как объяснили в Минздраве, теперь записи на прием к медицинским специалистам в регистратуре нет.
Пациентам нужно звонить по номеру 122 или же записываться через Госуслуги. Также еще несколько вариантов: через бот в Telegram и ВКонтакте под названием «Мое здоровье НСО» или же через сайт reg.nso.ru. Если же ситуация требует оперативности, то необходимо обратиться в кабинет доврачебной помощи — он есть во всех медучреждениях.
Тем временем семья из Новосибирска заболела опасной лихорадкой Денге. Подхватили ее сибиряки на острове Бали.