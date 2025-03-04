Стоматолог сообщила о важности ухода за зубами и полостью рта

Для успешной профилактики большинства болезней достаточно утром и вечером чистить зубы на протяжении трех минут и более. Также рекомендует время от времени посещать стоматолога для осмотра, чтобы возникающие проблемы выявлять на ранних стадиях. Так же, как здоровье полости рта влияет на весь организм, здоровый образ жизни и правильное питание улучшает состояние полости рта.