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Posted 4 марта, 04:00

Published 4 марта, 04:00

Modified 5 марта, 18:35

Updated 5 марта, 18:35

Стоматолог сообщила о важности ухода за зубами и полостью рта

4 марта 2025, 04:00
Специалист заявила, что ротовая полость является входными воротами для большинства инфекций. И чтобы организм мог им самостоятельно сопротивляться, нужно следить за здоровьем зубов и слизистых оболочек.

Заведующая стоматологическим отделением клиники ЮУГМУ в Челябинске Алена Рассадина рассказала, каким образом регулярная правильная чистка зубов сказывается на иммунитете и общем состоянии здоровья человека. Эксперт отмечает, что именно через ротовую полость в организм попадает большая часть инфекций, и она же от них защищает.

«Защита эта зависит от множества факторов: целостности слизистых оболочек, содержания иммуноглобулинов A, G, M в полости рта, а также количества ферментов», — поясняет Рассадина. Вместе с понижением уровня ферментов будет слабеть также и иммунитет, пишет ИА RuNews24.ru.

Для успешной профилактики большинства болезней достаточно утром и вечером чистить зубы на протяжении трех минут и более. Также рекомендует время от времени посещать стоматолога для осмотра, чтобы возникающие проблемы выявлять на ранних стадиях. Так же, как здоровье полости рта влияет на весь организм, здоровый образ жизни и правильное питание улучшает состояние полости рта.

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