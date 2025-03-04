Стоматолог сообщила о важности ухода за зубами и полостью рта

Posted 4 марта, 04:00
Published 4 марта, 04:00
Modified 5 марта, 18:35
Updated 5 марта, 18:35
Заведующая стоматологическим отделением клиники ЮУГМУ в Челябинске Алена Рассадина рассказала, каким образом регулярная правильная чистка зубов сказывается на иммунитете и общем состоянии здоровья человека. Эксперт отмечает, что именно через ротовую полость в организм попадает большая часть инфекций, и она же от них защищает.
«Защита эта зависит от множества факторов: целостности слизистых оболочек, содержания иммуноглобулинов A, G, M в полости рта, а также количества ферментов», — поясняет Рассадина. Вместе с понижением уровня ферментов будет слабеть также и иммунитет, пишет ИА RuNews24.ru.
Для успешной профилактики большинства болезней достаточно утром и вечером чистить зубы на протяжении трех минут и более. Также рекомендует время от времени посещать стоматолога для осмотра, чтобы возникающие проблемы выявлять на ранних стадиях. Так же, как здоровье полости рта влияет на весь организм, здоровый образ жизни и правильное питание улучшает состояние полости рта.