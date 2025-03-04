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Posted 4 марта, 13:34

Published 4 марта, 13:34

Modified 4 марта, 13:40

Updated 4 марта, 13:40

Тренер первой помощи назвал россиянам самое опасное место в доме

4 марта 2025, 13:34
Преподаватель Института дополнительного профессионального образования Моисеенко рассказала, в какой части дома следует быть особенно осторожным.

Ванная — самая посещаемая часть любого дома. Однако это помещение является самым опасным во всем жилище — об этом заявила старший преподаватель Института дополнительного профессионального образования, тренер первой помощи Светлана Моисеенко, пишет VSE42.RU.

В ванной комнате очень легко упасть из-за скользких поверхностей. Можно получить травмы, которые приведут к потере мобильности — особо высокому риску подвержены пожилые люди, отметила Моисеено.

Чтобы максимально обезопасить эту часть дома, нужно постоянно держать пол сухим, а также стелить на него резиновые коврики. Все необходимые предметы стоит расположить не выше уровня поднятой руки. Информацией делится News.Ru.

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