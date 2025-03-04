Тренер первой помощи назвал россиянам самое опасное место в доме

Posted 4 марта, 13:34
Published 4 марта, 13:34
Modified 4 марта, 13:40
Updated 4 марта, 13:40
Ванная — самая посещаемая часть любого дома. Однако это помещение является самым опасным во всем жилище — об этом заявила старший преподаватель Института дополнительного профессионального образования, тренер первой помощи Светлана Моисеенко, пишет VSE42.RU.
В ванной комнате очень легко упасть из-за скользких поверхностей. Можно получить травмы, которые приведут к потере мобильности — особо высокому риску подвержены пожилые люди, отметила Моисеено.
Чтобы максимально обезопасить эту часть дома, нужно постоянно держать пол сухим, а также стелить на него резиновые коврики. Все необходимые предметы стоит расположить не выше уровня поднятой руки. Информацией делится News.Ru.