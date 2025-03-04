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Posted 4 марта, 06:37

Published 4 марта, 06:37

Modified 4 марта, 06:39

Updated 4 марта, 06:39

Мать с ребенком

Тревожные цифры: в Новосибирской области рухнула рождаемость

4 марта 2025, 06:37
Фото: 1MI. Мать с ребенком

В Новосибирской области в феврале снизилась рождаемость

В Новосибирской области продолжается спад рождаемости — свежие данные за февраль опубликовали в управлении ЗАГС по региону.

По данным управления ЗАГС, за февраль родилось 1 783 ребёнка, в то время как число ушедших на тот свет достигло 2 972 человек. Сравнивая эти показатели с данными за январь 2025 года, можно отметить, что рождаемость снизилась с 2 124 до 1 783 новорождённых, а естественная убыль — с 3 345 до 2 972 человек. Такая динамика продолжает тенденцию, зафиксированную в 2024 году, когда наблюдалось естественное сокращение населения области.

При этом число заключённых браков составило 1 132 пары, а расторгнутых браков — также 651 пара. Число заключённых браков с января выросло с 1 049 до 1 132 пар, а число расторгнутых — уменьшилось с 968 до 651.

Напомним, что по данным Новосибирскстата, в 2024 году в область прибыло около 59 985 иностранных граждан, что смягчает демографический кризис.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Статистика#Загс#Рождаемость#Смертность#Брак
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