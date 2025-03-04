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Posted 4 марта, 10:28

Published 4 марта, 10:28

Modified 4 марта, 10:30

Updated 4 марта, 10:30

Урожай, который не заканчивается: три сорта, которые дадут вам море томатов

4 марта 2025, 10:28
Если вы стремитесь к обильному и продолжительному урожаю томатов, обратите внимание на следующие сорта, которые зарекомендовали себя среди опытных садоводов.

1. Сорт «Батя»

Этот сорт отличается высокой урожайностью — до 17 кг с квадратного метра при выращивании в теплице. Плодоношение продолжается до первых заморозков. Плоды идеально подходят для свежего потребления, а также для приготовления сока или томатного пюре с превосходными вкусовыми качествами.​

2. Сорт «Монгольский карлик»

С одного куста этого сорта можно собрать до 10 кг плодов. Томаты подходят как для свежего употребления, так и для консервирования.​

3. Сорт «Корнабель»

Французский сорт, отличающийся высокой урожайностью — до 19,2 кг с квадратного метра. Сбор урожая возможен до наступления холодов. Однако плоды лучше употреблять в свежем виде, так как они менее подходят для консервирования и приготовления сока.​

Рекомендации по подготовке семян для посадки

  1. Обеззараживание: замочите семена на 25 минут в 1% растворе марганцовки. Всплывшие семена удалите, а осевшие промойте чистой водой.​

  2. Проращивание: разложите семена на влажной марле, сложенной в несколько слоев, на расстоянии 2 см друг от друга. Накройте сверху марлей и увлажните теплой водой из пульверизатора. Марля должна быть влажной, но не переувлажненной.​

Следуя этим рекомендациям и выбирая подходящие сорта, вы сможете обеспечить себя богатым и продолжительным урожаем томатов, пишет Pravda.Ru.

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