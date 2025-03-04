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Posted 4 марта, 09:07

Published 4 марта, 09:07

Modified 4 марта, 09:09

Updated 4 марта, 09:09

Место ДТП

В Новосибирске грузовик сбил коляску с годовалым ребенком на пешеходном переходе

4 марта 2025, 09:07
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области. Место ДТП
Большегруз на «зебре» около ТРЦ в Новосибирске сбил пешеходов — пенсионера и годовалого ребенка в коляске, рассказали в Госавтоинспекции по региону.

В Новосибирске на пешеходном переходе у ТРК «Ройял Парк» произошло серьезное ДТП: 74-летний водитель грузовика «Ниссан Атлас» сбил 64-летнего местного жителя, который переходил дорогу с детской коляской. В коляске находился ребенок в возрасте всего 1 год.

Авария произошла в 12 часу дня во вторник 4 марта. По данным Госавтоинспекции, водитель двигался по дороге от улицы Галущака в сторону Красного проспекта. В тот момент, когда пешеходы переходили дорогу, грузовик не успел затормозить и совершил наезд.

В результате инцидента пострадали оба пешехода: мужчина получил травмы, а ребенок был экстренно госпитализирован. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, где врачи уточняют характер повреждений.

Это не первое происшествие с участием пешеходов в Новосибирске за последнее время. 1 марта, в Калининском районе троллейбус №24 сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Школьницу в тяжелом состоянии госпитализировали.

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