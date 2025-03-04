В Новосибирске грузовик сбил коляску с годовалым ребенком на пешеходном переходе

Posted 4 марта, 09:07
Published 4 марта, 09:07
Modified 4 марта, 09:09
Updated 4 марта, 09:09
В Новосибирске на пешеходном переходе у ТРК «Ройял Парк» произошло серьезное ДТП: 74-летний водитель грузовика «Ниссан Атлас» сбил 64-летнего местного жителя, который переходил дорогу с детской коляской. В коляске находился ребенок в возрасте всего 1 год.
Авария произошла в 12 часу дня во вторник 4 марта. По данным Госавтоинспекции, водитель двигался по дороге от улицы Галущака в сторону Красного проспекта. В тот момент, когда пешеходы переходили дорогу, грузовик не успел затормозить и совершил наезд.
В результате инцидента пострадали оба пешехода: мужчина получил травмы, а ребенок был экстренно госпитализирован. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, где врачи уточняют характер повреждений.
Это не первое происшествие с участием пешеходов в Новосибирске за последнее время. 1 марта, в Калининском районе троллейбус №24 сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Школьницу в тяжелом состоянии госпитализировали.