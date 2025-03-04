В Новосибирске грузовик сбил коляску с годовалым ребенком на пешеходном переходе

Авария произошла в 12 часу дня во вторник 4 марта. По данным Госавтоинспекции, водитель двигался по дороге от улицы Галущака в сторону Красного проспекта. В тот момент, когда пешеходы переходили дорогу, грузовик не успел затормозить и совершил наезд.