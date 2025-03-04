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Posted 4 марта, 10:27

Published 4 марта, 10:27

Modified 4 марта, 10:29

Updated 4 марта, 10:29

Трнспортный затор

В Новосибирске могут запретить поворот с улицы Ватутина: эксперт считает это ошибкой

4 марта 2025, 10:27
Фото: 1MI. Трнспортный затор

В Новосибирске раскритиковали идею запрета поворота с улицы Ватутина

Власти Новосибирска рассматривают возможность запрета левого поворота с улицы Ватутина на Новогоднюю, что может ухудшить транспортную ситуацию, считает эксперт.

По официальным данным, такая мера должна сократить пробки и снизить аварийность на перекрёстке. Однако автоэксперты скептически оценивают эту инициативу, предупреждая, что она может лишь усугубить ситуацию на дорогах. Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков сообщил изданию «Прецедент», что проект запрета подготовлен региональными властями и передан на рассмотрение рабочей группы по организации дорожного движения. Однако, по его мнению, предложенное решение не учитывает всех нюансов.

Эксперт отметил, что перекрёсток Ватутина и Новогодней не относится к местам с повышенной аварийностью, поэтому необходимость изменения схемы движения остаётся под вопросом. По его словам, в Новосибирске достаточно затруднённых участков, но это не означает, что на каждом из них стоит вводить новые ограничения. В качестве аргумента сторонники нововведения ссылались на ГОСТ, согласно которому следует учитывать так называемые «предочаги» аварийности. Ашурков же подчеркнул, что подобное определение можно применить практически ко всем перекрёсткам города.

По словам эксперта, запрет поворота действительно может увеличить скорость движения потока, но при этом создаст новые проблемы. Многие автомобилисты традиционно используют этот маршрут, двигаясь в сторону НГТУ. Если возможность поворота уберут, водителям придётся искать альтернативные пути, что неизбежно приведёт к росту нагрузки на проспект Маркса, который и без того испытывает перегрузки.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Авария#Дорожное движение#Вячеслав Ашурков#Федерация автовладельцев России
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