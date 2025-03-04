В Новосибирске могут запретить поворот с улицы Ватутина: эксперт считает это ошибкой

Эксперт отметил, что перекрёсток Ватутина и Новогодней не относится к местам с повышенной аварийностью, поэтому необходимость изменения схемы движения остаётся под вопросом. По его словам, в Новосибирске достаточно затруднённых участков, но это не означает, что на каждом из них стоит вводить новые ограничения. В качестве аргумента сторонники нововведения ссылались на ГОСТ, согласно которому следует учитывать так называемые «предочаги» аварийности. Ашурков же подчеркнул, что подобное определение можно применить практически ко всем перекрёсткам города.