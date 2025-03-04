В Новосибирске утвердили новую структуру департамента транспорта

Ранее в сентябре 2024 года депутаты Горсовета поддержали инициативу о разделении департамента. На сегодняшний день все юридические процедуры завершены, а регистрация новых структур в ЕГРЮЛ находится в финальной стадии. В ближайшие дни подразделения начнут работу в новом формате. Реорганизация департамента должна повысить эффективность управления городской транспортной инфраструктурой. Ожидается, что разделение позволит быстрее и качественнее реализовывать проекты, связанные с модернизацией общественного транспорта и улучшением состояния дорог.