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Posted 4 марта, 09:22

Published 4 марта, 09:22

Modified 4 марта, 09:24

Updated 4 марта, 09:24

Здание мэрии Новосибирска

В Новосибирске утвердили новую структуру департамента транспорта

4 марта 2025, 09:22
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Здание мэрии Новосибирска
Власти Новосибирска завершили процесс разделения департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две независимые структуры, о чем стало известно на оперативном совещании в мэрии.

По словам главы города Максима Кудрявцева, необходимость реорганизации обусловлена значительным увеличением объема задач. Новый департамент транспорта будет заниматься исключительно вопросами пассажирских перевозок, организацией маршрутов и обновлением подвижного состава городского транспорта. В сферу ответственности дорожно-благоустроительного департамента войдут ремонт и строительство дорог, благоустройство улиц, а также капитальный ремонт мостов.

«Объем задач департамента значительно вырос. Осуществляется капитальный ремонт мостов, дорог и тротуаров. В транспортной сфере идёт обновление подвижного состава: закупаются новые троллейбусы, трамваи и вагоны метро», — отметил мэр.

Согласно утвержденному постановлению, департамент транспорта возглавит отдельный начальник, в подчинении которого будут: замначальника, управление пассажирских перевозок, отдел финансово-экономической работы, отдел транспортного планирования и развития инфраструктуры. Заместитель главы департамента также будет курировать отдел организационно-правового сопровождения и муниципального контроля. Дорожно-благоустроительный департамент займется планированием и реализацией проектов по ремонту дорожного полотна, строительству тротуаров, а также улучшению городской среды.

Вопрос о назначении руководителей новых департаментов обсуждается. Согласно информации от источников, вероятным кандидатом на пост главы дорожно-благоустроительного департамента является Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ. Окончательные кадровые решения будут приняты в ближайшие дни.

Ранее в сентябре 2024 года депутаты Горсовета поддержали инициативу о разделении департамента. На сегодняшний день все юридические процедуры завершены, а регистрация новых структур в ЕГРЮЛ находится в финальной стадии. В ближайшие дни подразделения начнут работу в новом формате. Реорганизация департамента должна повысить эффективность управления городской транспортной инфраструктурой. Ожидается, что разделение позволит быстрее и качественнее реализовывать проекты, связанные с модернизацией общественного транспорта и улучшением состояния дорог.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Благоустройство#Горсовет#Общественный транспорт#Капитальный ремонт#Инфраструктура#Максим Кудрявцев#Пассажирские перевозки#Департамент
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