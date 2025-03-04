Вор-организатор вынудил Ирину Дубцову отменить концерты в Сибири

Posted 4 марта, 08:00
Published 4 марта, 08:00
Modified 4 марта, 08:02
Updated 4 марта, 08:02
Певица Ирина Дубцова была вынуждена отменить серию концертов в нескольких городах, включая Искитим Новосибирской области, после того как один из организаторов мероприятия исчез, а средства, необходимые для проведения шоу, так и не поступили. По словам артистки, ситуация сложилась так, что даже обратные билеты не были оплачены, что помешало команде вылететь в Москву из Мирного, а в Ленске не были выполнены технические условия для проведения концерта.
В своем Telegram-канале Дубцова сообщила, что отмена выступлений стала неизбежной из-за полного отсутствия финансовой поддержки и логистической поддержки организаторов. По её словам, переговоры о транспортировке оборудования в Ленск затянулись до невозможности, а в малых городах, где аудитория гораздо меньше, проведение концертов не представляется экономически оправданным без необходимой базы.
Ранее мы рассказывали о том, что священник и некоторые общественники выступили за отмену концерта группы Ленинград в Новосибирске. Поводом послужил образ солиста группы Сергея Шнурова, который известен своим эпатажным поведением.