atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 08:00

Published 4 марта, 08:00

Modified 4 марта, 08:02

Updated 4 марта, 08:02

Ирина Дубцова

Вор-организатор вынудил Ирину Дубцову отменить концерты в Сибири

4 марта 2025, 08:00
Фото: StarHit. Ирина Дубцова

Под Новосибирском отменили концерт Ирины Дубцовой из-за кражи денег

Певица Ирина Дубцова отменила свой концерт в новосибирском Искитиме и ряде других сибирских городов, о чем она рассказала в своих соцсетях.

Певица Ирина Дубцова была вынуждена отменить серию концертов в нескольких городах, включая Искитим Новосибирской области, после того как один из организаторов мероприятия исчез, а средства, необходимые для проведения шоу, так и не поступили. По словам артистки, ситуация сложилась так, что даже обратные билеты не были оплачены, что помешало команде вылететь в Москву из Мирного, а в Ленске не были выполнены технические условия для проведения концерта.

В своем Telegram-канале Дубцова сообщила, что отмена выступлений стала неизбежной из-за полного отсутствия финансовой поддержки и логистической поддержки организаторов. По её словам, переговоры о транспортировке оборудования в Ленск затянулись до невозможности, а в малых городах, где аудитория гораздо меньше, проведение концертов не представляется экономически оправданным без необходимой базы.

Ранее мы рассказывали о том, что священник и некоторые общественники выступили за отмену концерта группы Ленинград в Новосибирске. Поводом послужил образ солиста группы Сергея Шнурова, который известен своим эпатажным поведением.

Парень сделал девушке предложение на концерте МакSим — ответ был неоднозначным
Узнать подробнее
Читайте также:
Кража газа на 800 000 рублей и погоня от полиции: что известно о задержанном депутатеНовосибирского депутата задержали за кражу газаВ Новосибирске священник потребовал запретить концерт группы «Ленинград»
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Искитим#Кража#Концерт#Певица#Гастроли#Шоу-бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика