Вор-организатор вынудил Ирину Дубцову отменить концерты в Сибири

Певица Ирина Дубцова была вынуждена отменить серию концертов в нескольких городах, включая Искитим Новосибирской области, после того как один из организаторов мероприятия исчез, а средства, необходимые для проведения шоу, так и не поступили. По словам артистки, ситуация сложилась так, что даже обратные билеты не были оплачены, что помешало команде вылететь в Москву из Мирного, а в Ленске не были выполнены технические условия для проведения концерта.