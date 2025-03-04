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Posted 4 марта, 12:59

Published 4 марта, 12:59

Modified 4 марта, 13:01

Updated 4 марта, 13:01

Офисные работники

Выходные перенесут: как россияне будут отдыхать весной 2025 года

4 марта 2025, 12:59
Фото: 1MI. Офисные работники

В Новосибирске опубликован график выходных и рабочих дней весной

С наступлением весны россияне начинают задумываться о предстоящих праздниках и возможности продлить отдых. В 2025 году календарь выходных обещает немало изменений, которые касаются как общегосударственных, так и региональных праздников.

Рабочие и выходные дни в мае 2025 года

Май 2025 года принесет россиянам два значимых государственных праздника, которые подарят долгожданные выходные. Праздник Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая) в этом году выпадают на пятницу и четверг соответственно. Однако особенность этого года заключается в перенесении нескольких выходных с других дат, что дает возможность россиянам отдыхать не только в мае.

Распределение выходных:

  • 1 мая — Праздник Весны и Труда, выходной день.
  • 2 мая — перенесённый выходной с 4 января.
  • 3-4 мая — продолжение выходных.
  • 8 мая — перенесённый выходной с 23 февраля.
  • 9 мая — День Победы, выходной день.
  • 10-11 мая — продолжение отдыха.

Таким образом, для большинства граждан май 2025 года будет радовать двумя длинными выходными — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Производственный календарь
Производственный календарь. Фото: atas.info

Особенности региональных выходных

Помимо общегосударственных праздников, в некоторых регионах России будут дополнительные выходные, что стоит учитывать при планировании отдыха.

  • Карачаево-Черкесия: 3 мая — День возрождения карачаевского народа.
  • Тыва: 6 мая — День Конституции Республики Тыва.
  • Кабардино-Балкария: 21 мая — День памяти адыгов.
  • ДНР: 11 мая — День Донецкой Народной Республики.
  • ЛНР: 12 мая — День Луганской Народной Республики.

В этих регионах дополнительные выходные дни могут не совпадать с общегосударственными, открывая больше возможностей для отдыха и планирования отпуска.

Сокращенные рабочие дни

В мае 2025 года общегосударственные сокращенные рабочие дни не предусмотрены. Однако в отдельных субъектах, таких как Республика Тыва и Кабардино-Балкария, будут введены сокращенные рабочие дни в честь местных праздников.

Работа за компьютером
Работа за компьютером. Фото: 1MI

Как лучше использовать отпуск в мае

С учётом переноса выходных и продолжительных праздничных дней май 2025 года может стать отличной возможностью для тех, кто планирует отпуск. Поскольку майские праздники не всегда совпадают с выходными, многие россияне используют эти дни для путешествий или отдыха с близкими.

Чтобы полностью насладиться отдыхом, можно взять несколько дополнительных дней отпуска между выходными, создавая таким образом более длинные перерывы для восстановления.

Перенос выходных: как это влияет на отдых

В 2025 году российские власти утвердили несколько переносов выходных, чтобы граждане могли планировать свои отдыха наилучшим образом. Среди основных переносов:

  • Выходной с 23 февраля (воскресенье) перенесен на 8 мая (четверг).
  • Выходной с 4 января перенесен на 2 мая (пятница).
  • Дополнительный выходной за 8 марта перенесен на 13 июня.
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#ЛНР#Выходные#ДНР#День Победы#Праздники#Отпуск
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