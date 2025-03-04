Выходные перенесут: как россияне будут отдыхать весной 2025 года

Май 2025 года принесет россиянам два значимых государственных праздника, которые подарят долгожданные выходные. Праздник Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая) в этом году выпадают на пятницу и четверг соответственно. Однако особенность этого года заключается в перенесении нескольких выходных с других дат, что дает возможность россиянам отдыхать не только в мае.