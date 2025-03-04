Выходные перенесут: как россияне будут отдыхать весной 2025 года

Posted 4 марта, 12:59
Published 4 марта, 12:59
Modified 4 марта, 13:01
Updated 4 марта, 13:01
Май 2025 года принесет россиянам два значимых государственных праздника, которые подарят долгожданные выходные. Праздник Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая) в этом году выпадают на пятницу и четверг соответственно. Однако особенность этого года заключается в перенесении нескольких выходных с других дат, что дает возможность россиянам отдыхать не только в мае.
Распределение выходных:
Таким образом, для большинства граждан май 2025 года будет радовать двумя длинными выходными — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Помимо общегосударственных праздников, в некоторых регионах России будут дополнительные выходные, что стоит учитывать при планировании отдыха.
В этих регионах дополнительные выходные дни могут не совпадать с общегосударственными, открывая больше возможностей для отдыха и планирования отпуска.
В мае 2025 года общегосударственные сокращенные рабочие дни не предусмотрены. Однако в отдельных субъектах, таких как Республика Тыва и Кабардино-Балкария, будут введены сокращенные рабочие дни в честь местных праздников.
С учётом переноса выходных и продолжительных праздничных дней май 2025 года может стать отличной возможностью для тех, кто планирует отпуск. Поскольку майские праздники не всегда совпадают с выходными, многие россияне используют эти дни для путешествий или отдыха с близкими.
Чтобы полностью насладиться отдыхом, можно взять несколько дополнительных дней отпуска между выходными, создавая таким образом более длинные перерывы для восстановления.
В 2025 году российские власти утвердили несколько переносов выходных, чтобы граждане могли планировать свои отдыха наилучшим образом. Среди основных переносов: