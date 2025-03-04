Жители Новосибирска стали в два раза реже травмироваться из-за гололеда

Стоит отметить, что в первую неделю января, когда в Новосибирске было зафиксировано несколько резких оттепелей, количество травм из-за гололёда также уменьшилось. Если в прошлом году за первые дни января в травмпункты поступило 154 пострадавших, то в этом сезоне число таких случаев составило 100 человек. Это свидетельствует о том, что внедрение более эффективных методов борьбы с гололёдом все же принесло свои плоды.