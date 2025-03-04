Жители Новосибирска стали в два раза реже травмироваться из-за гололеда

Posted 4 марта, 12:35
Published 4 марта, 12:35
Modified 4 марта, 12:40
Updated 4 марта, 12:40
Как стало известно из статистики Министерства здравоохранения Новосибирской области, за период с 30 октября 2024 года по 26 февраля 2025 года в травмпункты города обратились 2 743 человека с травмами, связанными с гололёдом. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего зимнего сезона, когда было зафиксировано 4 960 случаев.
Такое снижение числа обращений эксперты связывают с улучшением зимней уборки городских улиц и более эффективным применением противогололедных реагентов. Особенно это заметно на главных магистралях и пешеходных зонах города, где в последние годы была проведена модернизация системы уборки снега и льда. В то время как в предыдущие зимы многие новосибирцы жаловались на скользкие тротуары, в этом сезоне ситуацию удалось значительно улучшить.
Стоит отметить, что в первую неделю января, когда в Новосибирске было зафиксировано несколько резких оттепелей, количество травм из-за гололёда также уменьшилось. Если в прошлом году за первые дни января в травмпункты поступило 154 пострадавших, то в этом сезоне число таких случаев составило 100 человек. Это свидетельствует о том, что внедрение более эффективных методов борьбы с гололёдом все же принесло свои плоды.