Жители Новосибирской области массово оформляют самозапреты на кредиты

Сервис самозапрета, запущенный 1 марта 2025 года через Госуслуги, дает гражданам возможность самостоятельно ограничить оформление кредитов на свое имя. Эта мера защищает их от нежелательных финансовых рисков: после активации запрета подача заявок на кредиты становится практически невозможной, а снять его можно только через портал или с 1 сентября — через МФЦ.