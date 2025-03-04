Жители Новосибирской области массово оформляют самозапреты на кредиты

Posted 4 марта, 08:41
Published 4 марта, 08:41
Modified 4 марта, 08:43
Updated 4 марта, 08:43
По данным Минцифры, за этот короткий период 1,7 млн человек воспользовались возможностью запретить себе выдачу кредитов и займов, чтобы избежать риска мошенничества и непредвиденных долговых обязательств. В числе регионов-лидеров по числу заявлений оказался и Новосибирск, где самозапрет установили 42,2 тысячи жителей.
Новосибирская область уверенно вошла в десятку активных регионов наряду с Москвой (351 тыс.), Санкт-Петербургом (143,9 тыс.), Московской областью (112,3 тыс.) и Краснодарским краем (69,3 тыс.). Такой результат свидетельствует о растущей финансовой осмотрительности местных жителей, средний возраст которых составляет 53 года.
Сервис самозапрета, запущенный 1 марта 2025 года через Госуслуги, дает гражданам возможность самостоятельно ограничить оформление кредитов на свое имя. Эта мера защищает их от нежелательных финансовых рисков: после активации запрета подача заявок на кредиты становится практически невозможной, а снять его можно только через портал или с 1 сентября — через МФЦ.