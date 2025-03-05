Андрей Травников: Поликлиника Краснозерской ЦРБ — это современный уровень медицины

Реставрация поликлиники была проведена по программе «Единой России» и государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Выполнены работы на сумму 643 млн руб. Здание новой поликлиники полностью оборудовано и оснащено согласно стандартам оснащения, затраты на оборудование и оснащение составили 192 млн рублей. Всего закуплено 2099 единиц оборудования. Реконструкция была окончена в декабре 2024 года.