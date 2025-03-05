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Posted 5 марта, 12:05

Published 5 марта, 12:05

Modified 5 марта, 12:07

Updated 5 марта, 12:07

Поликлинника

Андрей Травников: Поликлиника Краснозерской ЦРБ — это современный уровень медицины

5 марта 2025, 12:05
Фото: 1MI. Поликлинника
О завершении реставрации корпуса Краснозерской ЦРБ сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

С рабочим визитом в Краснозерский район прибыли губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Андрей Травников оценил уровень проведенных работ по реставрации Краснозерской поликлиники, отметив наличие современного оборудования и полный штаб специалистов. Он сообщил, что на данный момент поликлиника полностью укомплектована и оказывает услуги пациентам.

Реставрация поликлиники была проведена по программе «Единой России» и государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Выполнены работы на сумму 643 млн руб. Здание новой поликлиники полностью оборудовано и оснащено согласно стандартам оснащения, затраты на оборудование и оснащение составили 192 млн рублей. Всего закуплено 2099 единиц оборудования. Реконструкция была окончена в декабре 2024 года.

После реконструкции увеличилась площадь корпусов, были полностью обновлены мебель, оборудование, окна, фасад и кровля, а также проведены другие работы, обеспечивающие комфортное пребывание пациентов. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. В трёхэтажном корпусе расположены отделение лучевой диагностики, терапевтическое отделение, отделение профилактики, кабинеты восстановительного лечения, кабинеты специалистов, дневной стационар на 8 коек. В двухэтажном корпусе — отделение эндоскопической диагностики, кабинеты специалистов.

Приём пациентов в поликлинике начат с января 2025 года.

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