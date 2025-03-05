Антисанитария, выдуманный туалет и грубый персонал: топ-5 худших ТЦ Новосибирска

Posted 5 марта, 09:36
Published 5 марта, 09:36
Modified 5 марта, 09:38
Updated 5 марта, 09:38
Самую низкую оценку получил ТЦ «Гигант Плюс» — 1,9 баллов из 5 возможных. Он находится в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной. Посетители жалуются на неработающий эскалатор, отсутствие туалета и лавочек для отдыха, а также грязь вокруг центра.
«Эскалатор не работает почти с самого открытия, нет туалета для посетителей, нет связи»;
«Нет туалета. Эскалатор вниз никогда не работает. За прилегающей территорией не следят»;
«Грязно! Куча ненужных отделов различного ширпотреба»;
«Самое ужасное место, грязно и вонь. Как можно брать там еду. Помойка»;
«Ужасный центр / барахолка два… Про эскалатор вообще молчу… Почему лестницу нормальную не сделали? Нужно нормальных арендаторов заселять…»;
«Приведите в порядок прилегающую территорию, мусор у входа почти»;
«Что с эскалатором? Лифт тормознутый душный. Ступеньки высокие. Это издевательство. Включите эскалатор!!!».
Центр «Смак» получил 2,2 звезды из 5 возможных. Он находится на улице Тюленина в Калининском районе. Посетители критикуют тухлые продукты, обман продавцами на деньги и антисанитарию в помещениях с едой.
«Не советую никому!!! Мясо заветренное старое вонючее. Продавцы с недовольными лицами впаривают тухляк!!! Будьте внимательны!!!»;
«Добрый день.Неприятно посещать этот торговый центр.Персонал грубый, обманывают, смотря тебе в глаза, как говорится.Антисанитария.Дата изготовления собственной продукции, пельменей, вареников итд отсутствует. Не рекомендую этот торговый центр»;
«Брали в начале лета мясо, на вид вроде бы хорошее. По приезду на дачу начал жарит мясо, и началось. Запах кислятины так же и вкус, жилы как клей, жир стал жёлтым! В итоге дали нам старое мясо. Есть идея пожаловаться в санитарную службу»;
«Тараканы бегают по столешнице!!!»;
«При входе в магазин воняет тухлой рыбой, и при том что полгода назад заходил что год назад что сегодня зашёл ничего не поменялось как воняло так и воняет, серьёзно вы отпугиваете людей задумайтесь!».
«Маяк» получил 2,8 звезды из 5. Он находится на улице Русская в Советском районе. Самой большой болью для посетителей стало отсутствие туалета и заоблачные цены.
«В общественном месте даже туалета нет, хотела погулять там, но увы»;
«Нет туалета вообще! В описании он указан и очень на него надеялись ((»;
«Такой большой магазин, а туалета для посетителей нет. Ладно взрослые могут и потерпеть, а дети?..»;
«С наступлением зимы стал вообще кошмар, почему не чиститься парковка? Почему владелец Маяка не несёт ответственности за беспорядок на парковке. Второй этаж вообще кошмар, пишут есть туалет, но туда зайти не возможно грязь и вонь постоянно. А ведь этаж весь в аренде, неужели нельзя клининг нанять, чтоб покупателю было приятно зайти»;
«СДЕЛАЙТЕ ВТОРОЙ ЭТАЖ ДОСТУПНЫМ ИНВАЛИДАМ И МАМАМ С КОЛЯСКАМИ!!! Это что за кошмар!!! Где лифт??? Администрация. Аууу»;
«Цены в магазине и правда запредельные. Да и персонал не очень. Сами люди, которые туда ходят можно назвать не адекватными. Никому не рекомендую этот магазин».
Торговый центр получил 2,9 звезды из 5. Он находится на улице Вилюйская, в Октябрьском районе. Покупатели жалуются на устаревший внешний вид здания, заветренные продукты и грубый персонал.
«Территория не убирается. Да зачем это делать, падайте люди, ломайтесь. Остальное не интересует нас, возможно ума нет»;
«Устраните, пожалуйста, эту вонь на первом этаже! Идёшь за продуктами, заходишь в ТЦ, запах как в общественном туалете где-то на вокзале!»;
«Данному ТЦ не хватает хорошего, рассудительного руководства. Фасад здания обшарпанный, серый, скажу даже очень старый. Парфюмерный магазин ломит цены, дверная конторка запрещает трогать свои двери, говоря, что сейчас они отвалятся. В общем, вокруг множество современных магазинов, с низкими ценами и приятной атмосферой»;
«Прикройте уже этот убогий продуктовый магазин. На витрину готовой продукции смотреть страшно, грязная, еда вся заветренная, фрукты избитые, с плесенью. В заморозке курица в переклеенных ценниках. Половина полуфабрикатов в снегу! Это значит несколько раз замороженные. Персонал-это вообще что-то с чем-то. Хамят, выглядят отвратительно, с грязными ногтями, форму так с открытия не стирали. Люди, не ходите туда, у нас вокруг есть хорошие магазин».
«Одоевский» получил 2,9 звезды из 5. Центр находится на улице Одоевского в Первомайском районе. Новосибирцы отмечают в отзывах, что в ТЦ не работает туалет, эскалатор и лифт, что создает неудобства для посетителей. Также посетители жалуются на грязь в помещении.
«Всегда грязь. Все туалеты закрыты, говорят только для сотрудников»;
«Ужасное место. Постоянная грязь, двери не все открываются, эскалаторы не работают, лифт не работает для тех, кто с колясками, туалета нет для посетителей»;
«Вечный мусор вокруг ТЦ! Такое ощущение что вообще не опустошают урны. Сам ТЦ не предназначен для людей с колясками, подняться на второй этаж то ещё приключение»;
«Нет санузлов, не работает лифт, не работает эскалатор. Ступеньки на эскалаторе не предназначены для того, чтобы по ним подниматься пешком. Объяснения, почему все это не работает таковы: плохие покупатели загаживают туалеты, а на эскалаторе и в лифте арендатор возит свои товары»;
«Туалет для посетителей закрыт, висит табличка „ туалет не работает», при этом сотрудники ходят со своим ключом! Наблюдала специально! Зачем тогда сделали вывеску, чтоб есть туалет для посетителей? Позор для ТЦ!»;
«Комната матери и ребёнка закрыта постоянно. Пол всегда грязный»;
«Постоянно грязный пол на первом этаже! Заходить в тц противно!».
Ранее мы назвали топ самых худших детсадов в Новосибирске. Родители жалуются на непрофессиональных воспитательниц, антисанитарию и поборы.