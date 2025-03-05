Антисанитария, выдуманный туалет и грубый персонал: топ-5 худших ТЦ Новосибирска

«Одоевский» получил 2,9 звезды из 5. Центр находится на улице Одоевского в Первомайском районе. Новосибирцы отмечают в отзывах, что в ТЦ не работает туалет, эскалатор и лифт, что создает неудобства для посетителей. Также посетители жалуются на грязь в помещении.