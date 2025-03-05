Депутаты внесли в Госдуму проект об обязательном наличии двух детских кресел в такси

Авторы инициативы ссылаются на статистику роста числа пострадавших в ДТП детей, несмотря на общее снижение количества ДТП. Они указывают на проблему отсутствия детских кресел в такси, что, по их мнению, является серьезным фактором риска, учитывая запрет на перевозку детей до 12 лет без таких устройств, сообщает РИА «Новости».