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Posted 5 марта, 12:59

Published 5 марта, 12:59

Modified 5 марта, 13:01

Updated 5 марта, 13:01

Депутаты внесли в Госдуму проект об обязательном наличии двух детских кресел в такси

5 марта 2025, 12:59
В России предлагается обязать оборудовать все такси двумя детскими креслами. С инициативой выступили депутаты.

Группа депутатов Госдумы, которую возглавляет первый зампредседателя комитета по контролю Дмитрий Гусев, внесла законопроект об обязательном оснащении всех такси двумя детскими удерживающими устройствами для детей от семи до 11 лет, пишет VSE42.RU. Законопроект предлагает внести изменения в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Авторы инициативы ссылаются на статистику роста числа пострадавших в ДТП детей, несмотря на общее снижение количества ДТП. Они указывают на проблему отсутствия детских кресел в такси, что, по их мнению, является серьезным фактором риска, учитывая запрет на перевозку детей до 12 лет без таких устройств, сообщает РИА «Новости».

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