Ефимов: Инвестор построит школу и детский сад к 2027 году в Рублево-Архангельском

Как отметил Ефимов, завершение строительства образовательных учреждений — школы и детского сада — ожидается в ближайшее время. Общая площадь этих объектов составит около 28 тысяч квадратных метров, что позволит принять до 1380 детей. Строительство планируют завершить в течение двух лет, после чего эти учреждения будут интегрированы в городскую образовательную систему. В дополнение к этому в микрорайоне в целом предусмотрено строительство восьми школ и шестнадцати детских садов, сообщает сайт mos.ru.