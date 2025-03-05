Ефимов: Инвестор построит школу и детский сад к 2027 году в Рублево-Архангельском

Posted 5 марта, 13:48
Published 5 марта, 13:48
Modified 5 марта, 13:50
Updated 5 марта, 13:50
Данный проект осуществляется в рамках программы комплексного развития территории и охватывает площадь более 460 гектаров.
Как отметил Ефимов, завершение строительства образовательных учреждений — школы и детского сада — ожидается в ближайшее время. Общая площадь этих объектов составит около 28 тысяч квадратных метров, что позволит принять до 1380 детей. Строительство планируют завершить в течение двух лет, после чего эти учреждения будут интегрированы в городскую образовательную систему. В дополнение к этому в микрорайоне в целом предусмотрено строительство восьми школ и шестнадцати детских садов, сообщает сайт mos.ru.
Проект в Рублево-Архангельском направлен на создание комфортной городской среды. В его рамках будет возведено более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая 2,5 миллиона квадратных метров жилых помещений и свыше 800 тысяч квадратных метров офисных площадей. Жители новых районов смогут работать в расположенных поблизости деловых центрах, а их дети — получать образование в современных учебных заведениях рядом с домом.
Министр правительства Москвы и глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в настоящее время на территории микрорайона строится школа на 1030 учеников и детский сад на 350 мест. В дошкольном учреждении планируется обустроить 14 групповых помещений, залы для музыкальных занятий, спортивные пространства и бассейн. Школа будет трехэтажной с универсальными и специализированными классами, а также лабораторно-исследовательскими комплексами и классами для занятий робототехникой.
Контроль за строительством социальных объектов осуществляет комитет государственного строительного надзора города Москвы. По проекту площадь школы составит примерно 19,7 тысячи квадратных метров, а детского сада — около 8,2 тысячи квадратных метров. В процессе реализации проекта было проведено семь инспекций. Сотрудники комитета оценивали качество выполненных работ и соответствие используемых материалов проектной документации. Инструментальный контроль проводился специалистами центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.
Строящиеся социальные объекты полностью соответствуют задачам и принципам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал о том, что новая линия метро Рублево-Архангельская станет важной связующей артерией между двумя ключевыми деловыми кварталами: «Москва-Сити» и инновационным кластером «СберСити».