Экс-глава «Спецтрансстрой» выплатит 22 млн рублей за срыв ремонта Октябрьского моста

Posted 5 марта, 04:07
Published 5 марта, 04:07
Modified 5 марта, 04:09
Updated 5 марта, 04:09
В мае 2022 года муниципальное казенное учреждение «Гормост» заключило контракт с «Спецтрансстроем» на ремонт Октябрьского моста через реку Обь. Согласно договору, подрядчик должен был завершить работы к 9 декабря 2024 года, стоимость проекта составила более 1,1 млрд рублей. Однако, к середине 2024 года стало очевидно, что подрядчик не успевает выполнить обязательства. В августе «Гормост» принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, а уже в сентябре компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
Суд установил, что срыв работ нанес серьезный ущерб городу. Затягивание ремонта привело к серьезным проблемам с дорожной обстановкой. Более того, из бюджета города было выплачено 444,9 млн рублей за невыполненные работы, что усугубило ситуацию.
В итоге Сергей Арапов был признан виновным. Суд назначил ему административный штраф в размере 22,2 млн рублей. Пока решение не вступило в законную силу, и у бывшего директора есть возможность его обжаловать.
Стоит отметить, что это далеко не единственное дело, связанное со «Спецтрансстроем». Компания активно работала на госзаказах, выполняя контракты по строительству инфраструктурных объектов, в том числе станции метро «Спортивная» и автодорожных подходов к «Сибирь Арене». Однако за последние годы в адрес подрядчика возникло множество претензий. В отношении Сергея Арапова уже возбуждено несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством при выполнении госконтрактов.