Экс-глава «Спецтрансстрой» выплатит 22 млн рублей за срыв ремонта Октябрьского моста

В мае 2022 года муниципальное казенное учреждение «Гормост» заключило контракт с «Спецтрансстроем» на ремонт Октябрьского моста через реку Обь. Согласно договору, подрядчик должен был завершить работы к 9 декабря 2024 года, стоимость проекта составила более 1,1 млрд рублей. Однако, к середине 2024 года стало очевидно, что подрядчик не успевает выполнить обязательства. В августе «Гормост» принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, а уже в сентябре компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.