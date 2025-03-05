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Posted 5 марта, 04:07

Published 5 марта, 04:07

Modified 5 марта, 04:09

Updated 5 марта, 04:09

Выезд на Октябрьский мост

Экс-глава «Спецтрансстрой» выплатит 22 млн рублей за срыв ремонта Октябрьского моста

5 марта 2025, 04:07
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Выезд на Октябрьский мост

В Новосибирске подрядчик Октябрьского моста оштрафован на 22,2 млн рублей

Суд вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении экс-директора компании-подрядчика Октябрьского моста «Спецтрансстрой» Сергея Арапова.

В мае 2022 года муниципальное казенное учреждение «Гормост» заключило контракт с «Спецтрансстроем» на ремонт Октябрьского моста через реку Обь. Согласно договору, подрядчик должен был завершить работы к 9 декабря 2024 года, стоимость проекта составила более 1,1 млрд рублей. Однако, к середине 2024 года стало очевидно, что подрядчик не успевает выполнить обязательства. В августе «Гормост» принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, а уже в сентябре компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Суд установил, что срыв работ нанес серьезный ущерб городу. Затягивание ремонта привело к серьезным проблемам с дорожной обстановкой. Более того, из бюджета города было выплачено 444,9 млн рублей за невыполненные работы, что усугубило ситуацию.

В итоге Сергей Арапов был признан виновным. Суд назначил ему административный штраф в размере 22,2 млн рублей. Пока решение не вступило в законную силу, и у бывшего директора есть возможность его обжаловать.

Стоит отметить, что это далеко не единственное дело, связанное со «Спецтрансстроем». Компания активно работала на госзаказах, выполняя контракты по строительству инфраструктурных объектов, в том числе станции метро «Спортивная» и автодорожных подходов к «Сибирь Арене». Однако за последние годы в адрес подрядчика возникло множество претензий. В отношении Сергея Арапова уже возбуждено несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством при выполнении госконтрактов.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Мошенничество#Октябрьский мост#Штраф#Госконтракты#Гормост#СпецТрансСтрой
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