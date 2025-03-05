Финики против гипертонии: как сладкий суперфуд может помочь вашему сердцу

Финики — полезный и вкусный продукт, который может стать частью здорового рациона. Они богаты калием, магнием и клетчаткой, что делает их отличным выбором для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и контроля артериального давления. Однако, как и любой продукт, финики следует употреблять в умеренных количествах, учитывая их высокую калорийность и возможное содержание аллергенов.