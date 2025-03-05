Концерты группы «Аффинаж» по всей Сибири отменяют из-за тяжелой болезни солиста

Posted 5 марта, 03:21
Published 5 марта, 03:21
Modified 5 марта, 03:23
Updated 5 марта, 03:23
Причиной стало заболевание вокалиста Эма Калинина, который в течение двух недель борется с тяжёлой формой пневмонии. Об этом коллектив сообщил на своей официальной странице в соцсетях.
Первоначально музыканты планировали выступить в Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Красноярске в марте. Однако ухудшение состояния Калинина вынудило группу изменить планы — врачи настояли на продолжении лечения, чтобы избежать возможных осложнений.
По словам медиков, несмотря на улучшение состояния, вокалисту пока нельзя перегружать голосовые связки. Несоблюдение рекомендаций может привести к необратимым последствиям и даже потере голоса.
Группа уже согласовала новый график выступлений. Концерты, запланированные на март, состоятся в период с 7 по 14 сентября. В Новосибирске «Аффинаж» выступит 9 сентября. Все приобретённые билеты остаются действительными, обмен не требуется.