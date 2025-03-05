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Posted 5 марта, 03:21

Published 5 марта, 03:21

Modified 5 марта, 03:23

Updated 5 марта, 03:23

Состав группы «Аффинаж»

Концерты группы «Аффинаж» по всей Сибири отменяют из-за тяжелой болезни солиста

5 марта 2025, 03:21
Фото: группа «Аффинаж» VK. Состав группы «Аффинаж»

В Новосибирска отложили концерт групппы «Аффинаж» из-за болезни солиста

Российская рок-группа «Аффинаж» объявила о переносе своей весенней гастрольной программы в регионах Урала и Сибири.

Причиной стало заболевание вокалиста Эма Калинина, который в течение двух недель борется с тяжёлой формой пневмонии. Об этом коллектив сообщил на своей официальной странице в соцсетях.

Первоначально музыканты планировали выступить в Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Красноярске в марте. Однако ухудшение состояния Калинина вынудило группу изменить планы — врачи настояли на продолжении лечения, чтобы избежать возможных осложнений.

По словам медиков, несмотря на улучшение состояния, вокалисту пока нельзя перегружать голосовые связки. Несоблюдение рекомендаций может привести к необратимым последствиям и даже потере голоса.

Группа уже согласовала новый график выступлений. Концерты, запланированные на март, состоятся в период с 7 по 14 сентября. В Новосибирске «Аффинаж» выступит 9 сентября. Все приобретённые билеты остаются действительными, обмен не требуется.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Сибирь#Концерты#Пневмония#Гастроли#Аффинаж
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