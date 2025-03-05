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Posted 5 марта, 12:35

Published 5 марта, 12:35

Modified 5 марта, 12:37

Updated 5 марта, 12:37

О заболеваемости сообщили в роспотребнадзоре

О вспышках менингита предупредили жителей Новосибирской области

5 марта 2025, 12:35
Фото: 1MI. О заболеваемости сообщили в роспотребнадзоре
Региональный Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением менингококковой инфекции в Новосибирской области.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре в ответ на запрос VN.ru, менингококковая инфекция появляется с определенной периодичностью — серьезные вспышки фиксируются в периоды от 10 до 30 лет.

Последний подъем зафиксировали в 2019 году. В 2024 году отмечалась спорадическая заболеваемость с единичными случаями тяжелых форм заболевания.

Специалисты предупреждают: в группе повышенного риска находятся дети до 5 лет, подростки и пенсионеры.

Напомним, ранее в Новосибирской области от менингита менее чем за сутки скончался ребенок. Сейчас проводится дезинфекция школ и вакцинация учащихся. Мать погибшего мальчика обвинила врачей скорой в некомпетентности.

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