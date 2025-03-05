О вспышках менингита предупредили жителей Новосибирской области

Posted 5 марта, 12:35
Published 5 марта, 12:35
Modified 5 марта, 12:37
Updated 5 марта, 12:37
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре в ответ на запрос VN.ru, менингококковая инфекция появляется с определенной периодичностью — серьезные вспышки фиксируются в периоды от 10 до 30 лет.
Последний подъем зафиксировали в 2019 году. В 2024 году отмечалась спорадическая заболеваемость с единичными случаями тяжелых форм заболевания.
Специалисты предупреждают: в группе повышенного риска находятся дети до 5 лет, подростки и пенсионеры.
Напомним, ранее в Новосибирской области от менингита менее чем за сутки скончался ребенок. Сейчас проводится дезинфекция школ и вакцинация учащихся. Мать погибшего мальчика обвинила врачей скорой в некомпетентности.