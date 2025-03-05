Олигарх Александр Лебедев раскрыл тайну расставания с Еленой Перминовой

Posted 5 марта, 02:09
Published 5 марта, 02:09
Modified 5 марта, 02:11
Updated 5 марта, 02:11
Миллиардер Александр Лебедев впервые публично отреагировал на завершение 19-летних отношений с моделью Еленой Перминовой, назвав это решение сложным, но осознанным. Пара, чья история любви начиналась в 2006 году, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, сохранила взаимное уважение и сосредоточилась на воспитании четверых общих детей.
В интервью Forbes 65-летний бизнесмен подчеркнул, что расставание прошло без конфликтов. По его словам, они оба понимали, что после двух десятилетий совместной жизни каждый имеет право на личный выбор.
«Это грустно, но так случается», — сказал Лебедев.
Олигарх добавил, что Перминова отреагировала на ситуацию «с достоинством и мудростью», а он сознательно избегал публичных комментариев, чтобы не раздувать медийный ажиотаж.
Пока экс-супруги сохраняют приватность, вокруг 38-летней Перминовой разгораются спекуляции о новых романах. В фокусе внимания Тарас Романов, 28-летний украинский модельер — их совместные фото на мероприятии в Милане вызвали вопросы, но пара не подтвердила отношения.
Также сибирячку заподозрили в романе с Владимиром Табаком, чиновником из Москвы — подаренное им бриллиантовое кольцо Елена продемонстрировала в соцсетях, однако связь остаётся неподтверждённой. Инсайдеры отмечают, что Перминова, всегда избегавшая публичности в личной жизни, вряд ли станет комментировать слухи.
Несмотря на расставание, Лебедев и Перминова продолжают совместную опеку над детьми. Источники близкие к семье сообщают, что бывшие партнёры договорились о равном участии в жизни детей. Как утверждают психологи, решение сохранить дружеские отношения — пример цивилизованного подхода. Дети не станут заложниками эмоций, а публика не увидит грязного белья.
Пока Лебедев погружён в бизнес-проекты, Перминова развивает карьеру в модельном бизнесе, не исключая возвращения на подиумы после перерыва. История пары, начавшаяся в эпоху бума светской хроники, завершилась тихо, оставив фанатам лишь воспоминания об их ярких совместных выходах и надежду на новые главы в жизни обоих.