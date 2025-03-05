atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 02:09

Published 5 марта, 02:09

Modified 5 марта, 02:11

Updated 5 марта, 02:11

Модель рассталась

Олигарх Александр Лебедев раскрыл тайну расставания с Еленой Перминовой

5 марта 2025, 02:09
Фото: соцсети. Модель рассталась

Олигарх Лебедев раскрыл причину расставания с моделью из Новосибирска Перминовой

Александр Лебедев о разрыве с Еленой Перминовой: «Грустно, но жизнь продолжается».

Миллиардер Александр Лебедев впервые публично отреагировал на завершение 19-летних отношений с моделью Еленой Перминовой, назвав это решение сложным, но осознанным. Пара, чья история любви начиналась в 2006 году, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, сохранила взаимное уважение и сосредоточилась на воспитании четверых общих детей.

В интервью Forbes 65-летний бизнесмен подчеркнул, что расставание прошло без конфликтов. По его словам, они оба понимали, что после двух десятилетий совместной жизни каждый имеет право на личный выбор.

«Это грустно, но так случается», — сказал Лебедев.
Шоу «Ждули»: 33-летняя мама 5 детей из Новосибирской области вышла замуж за сидельца
Узнать подробнее

Олигарх добавил, что Перминова отреагировала на ситуацию «с достоинством и мудростью», а он сознательно избегал публичных комментариев, чтобы не раздувать медийный ажиотаж.

Пока экс-супруги сохраняют приватность, вокруг 38-летней Перминовой разгораются спекуляции о новых романах. В фокусе внимания Тарас Романов, 28-летний украинский модельер — их совместные фото на мероприятии в Милане вызвали вопросы, но пара не подтвердила отношения.

Также сибирячку заподозрили в романе с Владимиром Табаком, чиновником из Москвы — подаренное им бриллиантовое кольцо Елена продемонстрировала в соцсетях, однако связь остаётся неподтверждённой. Инсайдеры отмечают, что Перминова, всегда избегавшая публичности в личной жизни, вряд ли станет комментировать слухи.

Бросила миллиардера из-за манекенщика: у Елены Перминовой новая любовь
Узнать подробнее

Несмотря на расставание, Лебедев и Перминова продолжают совместную опеку над детьми. Источники близкие к семье сообщают, что бывшие партнёры договорились о равном участии в жизни детей. Как утверждают психологи, решение сохранить дружеские отношения — пример цивилизованного подхода. Дети не станут заложниками эмоций, а публика не увидит грязного белья.

Пока Лебедев погружён в бизнес-проекты, Перминова развивает карьеру в модельном бизнесе, не исключая возвращения на подиумы после перерыва. История пары, начавшаяся в эпоху бума светской хроники, завершилась тихо, оставив фанатам лишь воспоминания об их ярких совместных выходах и надежду на новые главы в жизни обоих.

Елена Перминова честно рассказала, как живет после расставания с миллиардером
Узнать подробнее
Читайте также:
Выходные перенесут: как россияне будут отдыхать весной 2025 годаЖители Новосибирска стали в два раза реже травмироваться из-за гололедаВ Новосибирске между двумя Машами разгорелся конфликт из-за конюшни
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Семья#Модель#Любовь#Отношения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика