Олигарх Александр Лебедев раскрыл тайну расставания с Еленой Перминовой

Пока Лебедев погружён в бизнес-проекты, Перминова развивает карьеру в модельном бизнесе, не исключая возвращения на подиумы после перерыва. История пары, начавшаяся в эпоху бума светской хроники, завершилась тихо, оставив фанатам лишь воспоминания об их ярких совместных выходах и надежду на новые главы в жизни обоих.