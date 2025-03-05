Отечественные фармкомпании увеличивают ассортимент импортозамещенных препаратов

Posted 5 марта, 12:01
Published 5 марта, 12:01
Modified 5 марта, 12:01
Updated 5 марта, 12:01
Согласно прогнозу социально-экономического развития, представленному Министерством экономического развития РФ в октябре 2024 года, в течение следующих трех лет в России ожидается значительное увеличение производства отечественных препаратов.
В прошлом году объем выпуска лекарственных средств в России достиг отметки в 844,3 млрд рублей, что на 17,8% больше, чем годом ранее. Всего поставкой готовых лекарственных средств занимались 462 компании, что на 15% превышает показатель 2023 года, пишет 56orb.ru.
В качестве примеров предприятий, активно участвующих в процессе импортозамещения, можно выделить «Фармстандарт» (инсулин, онкопрепараты), «Биохимик» (антибиотики широкого спектра действия), центр имени Гамалеи (вакцина от COVID-19 «Спутник V»), а также «Промомед» (препарат «Велгия» для лечения ожирения и диабета).
Опубликованный в начале текущего года отчет свидетельствует о двукратном увеличении объемов продаж продукции «Промомеда». В частности, январские показатели продемонстрировали рост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом этому способствовал вывод на рынок препарата «Велгия», который в январе 2025 года обеспечил около 42% продаж компании в сегменте эндокринологии. Доля выручки от инновационных лекарственных средств достигла 70%. На сегодняшний день «Промомед» производит свыше 330 наименований препаратов и расширяет географию поставок, отправляя продукцию в том числе в Ирак.
«Велгия» представляет собой препарат на основе семаглутида, применяемый в антивозрастной терапии. Помимо эффекта снижения веса, лекарство имеет следующее фармакологическое действие: снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, используется для профилактики диабета второго типа, деменции, улучшает когнитивные и репродуктивную функции, а также положительно влияет на эмоциональное состояние.