Отечественные фармкомпании увеличивают ассортимент импортозамещенных препаратов

Опубликованный в начале текущего года отчет свидетельствует о двукратном увеличении объемов продаж продукции «Промомеда». В частности, январские показатели продемонстрировали рост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом этому способствовал вывод на рынок препарата «Велгия», который в январе 2025 года обеспечил около 42% продаж компании в сегменте эндокринологии. Доля выручки от инновационных лекарственных средств достигла 70%. На сегодняшний день «Промомед» производит свыше 330 наименований препаратов и расширяет географию поставок, отправляя продукцию в том числе в Ирак.