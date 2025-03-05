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Posted 5 марта, 03:47

Published 5 марта, 03:47

Modified 5 марта, 03:49

Updated 5 марта, 03:49

Подъем реки

Паводок затопит десяток СНТ в Новосибирске — пострадать могут почти 400 семей

5 марта 2025, 03:47
Фото: 1MI. Подъем реки

В Новосибирске сотни семей окажутся под угрозой подтопления

С наступлением весны в зоне потенциального подтопления оказались десять садовых обществ, паводок может затронуть более 380 семей, проживающих в этих СНТ — об этом сообщили на совещании в мэрии.

Наибольшая опасность нависла над участками, расположенными вблизи реки Оби. В Первомайском районе под угрозой находятся пять садовых обществ. Глава района Владимир Бобырь сообщил, что окончательный прогноз дадут специалисты-гидрометеорологи, которые сейчас ведут исследования в Алтайском крае. Их выводы ожидаются к концу марта. Однако, несмотря на неопределенность, власти уже организовали пункт эвакуации в школе №18, куда смогут временно переехать жители, если ситуация усугубится.

Советский район столкнулся с аналогичной проблемой: еще пять садовых обществ могут пострадать от подъема воды. Исполняющий обязанности главы района Денис Таран заявил, что в случае необходимости эвакуированные смогут разместиться в специально подготовленном пункте в школе, расположенной в Нижней Ельцовке.

Городские службы предпринимают превентивные меры, чтобы снизить вероятность подтоплений. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал распоряжение усилить контроль за паводковой обстановкой, а также ускорить вывоз снежных масс с территорий, которые могут оказаться под водой.

Кроме дачных поселков, паводок угрожает жилому фонду и транспортной инфраструктуре города. Под риском подтопления находятся 43 многоквартирных дома, 83 частных домовладения и 38 участков дорожной сети. В экстренном порядке коммунальные службы очищают кровли от снега и наледи, чтобы предотвратить аварийные ситуации. На данный момент работы выполнены на 64%, а завершить их планируют до 20 марта.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Коммунальные службы#Эвакуация#Паводок#Река Обь#СНТ#Максим Кудрявцев#Транспортная инфраструктура
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