Паводок затопит десяток СНТ в Новосибирске — пострадать могут почти 400 семей

Posted 5 марта, 03:47
Published 5 марта, 03:47
Modified 5 марта, 03:49
Updated 5 марта, 03:49
Наибольшая опасность нависла над участками, расположенными вблизи реки Оби. В Первомайском районе под угрозой находятся пять садовых обществ. Глава района Владимир Бобырь сообщил, что окончательный прогноз дадут специалисты-гидрометеорологи, которые сейчас ведут исследования в Алтайском крае. Их выводы ожидаются к концу марта. Однако, несмотря на неопределенность, власти уже организовали пункт эвакуации в школе №18, куда смогут временно переехать жители, если ситуация усугубится.
Советский район столкнулся с аналогичной проблемой: еще пять садовых обществ могут пострадать от подъема воды. Исполняющий обязанности главы района Денис Таран заявил, что в случае необходимости эвакуированные смогут разместиться в специально подготовленном пункте в школе, расположенной в Нижней Ельцовке.
Городские службы предпринимают превентивные меры, чтобы снизить вероятность подтоплений. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал распоряжение усилить контроль за паводковой обстановкой, а также ускорить вывоз снежных масс с территорий, которые могут оказаться под водой.
Кроме дачных поселков, паводок угрожает жилому фонду и транспортной инфраструктуре города. Под риском подтопления находятся 43 многоквартирных дома, 83 частных домовладения и 38 участков дорожной сети. В экстренном порядке коммунальные службы очищают кровли от снега и наледи, чтобы предотвратить аварийные ситуации. На данный момент работы выполнены на 64%, а завершить их планируют до 20 марта.