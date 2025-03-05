Паводок затопит десяток СНТ в Новосибирске — пострадать могут почти 400 семей

Наибольшая опасность нависла над участками, расположенными вблизи реки Оби. В Первомайском районе под угрозой находятся пять садовых обществ. Глава района Владимир Бобырь сообщил, что окончательный прогноз дадут специалисты-гидрометеорологи, которые сейчас ведут исследования в Алтайском крае. Их выводы ожидаются к концу марта. Однако, несмотря на неопределенность, власти уже организовали пункт эвакуации в школе №18, куда смогут временно переехать жители, если ситуация усугубится.