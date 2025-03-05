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Posted 5 марта, 07:13

Published 5 марта, 07:13

Modified 5 марта, 07:15

Updated 5 марта, 07:15

Бойцы отразили атаку

Под Новосибирском снайперы расстреляли колонну противника

5 марта 2025, 07:13
Фото: 1MI. Бойцы отразили атаку
Тактические учения снайперов прошли в Новосибирской области, о чем сообщили в ЦВО.

На полигоне под Новосибирском прошли масштабные учения с участием снайперских пар, отработавших ликвидацию механизированной колонны условного противника. Мероприятия стали частью программы повышения боеготовности подразделений Центрального военного округа (ЦВО).

Спецназовцы провели скрытную разведку, добыв данные о маршруте и времени движения «противника». На основе этих сведений командование разработало операцию по перехвату колонны. Снайперские пары преодолели десятки километров по сложному рельефу, чтобы незаметно выйти в район засады. Для маскировки использовались природные укрытия и элементы ландшафта. Военные создали систему ложных и основных огневых точек, чтобы дезориентировать условного противника. Это позволило сохранить позиции даже после начала «боя».

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Действуя по тактике «выстрел-перемещение», снайперы точечно поразили двигатели и топливные системы машин, обездвижив колонну; ликвидировали «противника» из снайперских винтовок СВД и современных СВ-98 с дальностью эффективной стрельбы до 1 км. Учения имитировали реальный сценарий нейтрализации угрозы. Ложные позиции сыграли ключевую роль — условный противник не смог обнаружить снайперов даже после начала атаки.

Ранее на том же полигоне разведчики отрабатывали применение автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» для подавления укреплённых точек. Итоги учений подтвердили готовность подразделений ЦВО к выполнению задач в условиях, приближенных к боевым.

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