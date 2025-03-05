Под Новосибирском снайперы расстреляли колонну противника

Спецназовцы провели скрытную разведку, добыв данные о маршруте и времени движения «противника». На основе этих сведений командование разработало операцию по перехвату колонны. Снайперские пары преодолели десятки километров по сложному рельефу, чтобы незаметно выйти в район засады. Для маскировки использовались природные укрытия и элементы ландшафта. Военные создали систему ложных и основных огневых точек, чтобы дезориентировать условного противника. Это позволило сохранить позиции даже после начала «боя».