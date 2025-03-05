Работать некому: в Новосибирской области из-за дефицита кадров закрывают фермы

Долгосрочной стратегией, направленной на решение проблемы кадров в сельском хозяйстве, является подготовка молодых специалистов с раннего возраста. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подчеркнула важность привлечения молодежи в аграрную отрасль, которая зачастую воспринимается как трудная и не престижная. В рамках федеральной программы планируется создание 18 тысяч аграрных классов по всей стране, 1,5 тысячи из которых будут расположены в Сибирском федеральном округе. Система профильного образования начнется с 7-го класса, а дальше будет связана с университетами. Этот проект, который должен быть реализован к 2030 году, направлен на подготовку квалифицированных кадров для сельского хозяйства, прежде всего в сельских школах.