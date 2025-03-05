Работать некому: в Новосибирской области из-за дефицита кадров закрывают фермы

Posted 5 марта, 05:27
Published 5 марта, 05:27
Modified 5 марта, 05:29
Updated 5 марта, 05:29
По словам председателя правления «Союзмолоко.Сибирь» и генерального директора холдинга «МолСиб» Игоря Елисеенко, малые фермы в регионе страдают от нехватки таких специалистов, как доярки, ветеринары и зоотехники. На крупных комплексах, где численность работников больше, отсутствие одного сотрудника можно компенсировать. Но на небольших фермах, где работает всего несколько человек, даже временное отсутствие одного работника может поставить под угрозу функционирование всего хозяйства.
Для решения кадровой проблемы специалисты предлагают два основных пути: автоматизацию процессов или аутсорсинг. Автоматизация, хотя и эффективна, требует значительных вложений, что делает её сложной для малых хозяйств. В свою очередь, аутсорсинг услуг, таких как работа специалистов на ферме, представляется более реальным и доступным решением.
Долгосрочной стратегией, направленной на решение проблемы кадров в сельском хозяйстве, является подготовка молодых специалистов с раннего возраста. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подчеркнула важность привлечения молодежи в аграрную отрасль, которая зачастую воспринимается как трудная и не престижная. В рамках федеральной программы планируется создание 18 тысяч аграрных классов по всей стране, 1,5 тысячи из которых будут расположены в Сибирском федеральном округе. Система профильного образования начнется с 7-го класса, а дальше будет связана с университетами. Этот проект, который должен быть реализован к 2030 году, направлен на подготовку квалифицированных кадров для сельского хозяйства, прежде всего в сельских школах.