«Россети Новосибирск» инвестируют в электроснабжение бассейна в Коченево

Posted 5 марта, 04:59
Published 5 марта, 04:59
Modified 5 марта, 05:01
Updated 5 марта, 05:01
В рамках проекта планируется установка двухтрансформаторной подстанции мощностью 400 кВА, способной покрыть все потребности спортивного объекта. Также специалисты построят кабельные линии электропередачи 10 кВ и установят два линейных разъединителя. Общий объем инвестиций в проект составит несколько миллионов рублей.
Новый бассейн будет представлять собой современный спортивный комплекс, в котором предусмотрены две чаши — размером 25×11 и 10×6 метров. Также в здании расположатся тренерские комнаты, раздевалки с душевыми, медицинский блок и гардероб. Территорию вокруг бассейна благоустроят и озеленят, создавая комфортную среду для посетителей.
Интересно, что бассейн появится в непосредственной близости от парка семейного отдыха «Острова по интересам». Этот объект был подключен к электросетям «Россети Новосибирск» еще в прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Работа по подключению социально значимых объектов к электроснабжению является одним из ключевых направлений деятельности компании. «Россети Новосибирск» активно участвуют в развитии сельских территорий, обеспечивая надежное энергоснабжение для спортивных и культурных учреждений, медицинских центров, школ, а также жилых комплексов для льготных категорий граждан.
Помимо социальной инфраструктуры, энергетики компании продолжают активно работать с промышленными предприятиями, способствуя развитию новых производств и созданию рабочих мест в сельской местности. Благодаря таким инициативам, регион получает возможность для комплексного развития и повышения качества жизни населения.