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Posted 5 марта, 04:59

Published 5 марта, 04:59

Modified 5 марта, 05:01

Updated 5 марта, 05:01

Энергетики за работой

«Россети Новосибирск» инвестируют в электроснабжение бассейна в Коченево

5 марта 2025, 04:59
Фото: «Россети Новосибирск». Энергетики за работой
Энергетики компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») приступили к созданию электросетевой инфраструктуры для нового плавательного бассейна в поселке Коченево.

В рамках проекта планируется установка двухтрансформаторной подстанции мощностью 400 кВА, способной покрыть все потребности спортивного объекта. Также специалисты построят кабельные линии электропередачи 10 кВ и установят два линейных разъединителя. Общий объем инвестиций в проект составит несколько миллионов рублей.

Энергетики за работой
Энергетики за работой. Фото: «Россети Новосибирск»

Новый бассейн будет представлять собой современный спортивный комплекс, в котором предусмотрены две чаши — размером 25×11 и 10×6 метров. Также в здании расположатся тренерские комнаты, раздевалки с душевыми, медицинский блок и гардероб. Территорию вокруг бассейна благоустроят и озеленят, создавая комфортную среду для посетителей.

Интересно, что бассейн появится в непосредственной близости от парка семейного отдыха «Острова по интересам». Этот объект был подключен к электросетям «Россети Новосибирск» еще в прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Работа по подключению социально значимых объектов к электроснабжению является одним из ключевых направлений деятельности компании. «Россети Новосибирск» активно участвуют в развитии сельских территорий, обеспечивая надежное энергоснабжение для спортивных и культурных учреждений, медицинских центров, школ, а также жилых комплексов для льготных категорий граждан.

Помимо социальной инфраструктуры, энергетики компании продолжают активно работать с промышленными предприятиями, способствуя развитию новых производств и созданию рабочих мест в сельской местности. Благодаря таким инициативам, регион получает возможность для комплексного развития и повышения качества жизни населения.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Бассейн#Инвестиции#Коченево#Социальная инфраструктура#Электроснабжение#Россети Новосибирск
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