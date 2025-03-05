«Россети Новосибирск» инвестируют в электроснабжение бассейна в Коченево

Новый бассейн будет представлять собой современный спортивный комплекс, в котором предусмотрены две чаши — размером 25×11 и 10×6 метров. Также в здании расположатся тренерские комнаты, раздевалки с душевыми, медицинский блок и гардероб. Территорию вокруг бассейна благоустроят и озеленят, создавая комфортную среду для посетителей.