Россиянам дали советы, как защититься от мошенников в преддверии 8 Марта

«Злоумышленники целенаправленно давят на эмоции, чтобы жертва отключила критическое мышление. Иногда вместо ограничения во времени происходит эмоциональный шантаж яркими фразами вроде „Подари ей мечту!“. Подводя итог, можно сказать, что 8 Марта — это большой повод для радости, но не для беспечности. Злоумышленники используют праздничную суету, чтобы обмануть даже самых осторожных покупателей. Необходимо помнить, что если предложение кажется слишком выгодным, то, скорее всего, это ловушка. Безопасность финансовых средств и подконтрольность персональных данных важнее любых скидок», — заключил он.