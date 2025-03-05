Россиянам дали советы, как защититься от мошенников в преддверии 8 Марта

Posted 5 марта, 05:55
Published 5 марта, 05:55
Modified 5 марта, 05:55
Updated 5 марта, 05:55
«Пользователям необходимо проверять сайты на наличие SSL-сертификата (в частности, что адрес сайта начинается с https:// и имеет значок замка). Также покупателям стоит проявлять осторожность при взаимодействии с сайтами, требующими предоплату, и в первую очередь необходимо избегать переводов на карты физических лиц или через криптовалюту. Настоятельно рекомендуется использовать безопасные платёжные системы с защитой покупателя», — посоветовал эксперт.
Важно быть бдительными по отношению к сообщениям, содержащим различные временные ограничения, например, что акция длится только два часа, пишет RT.
«Злоумышленники целенаправленно давят на эмоции, чтобы жертва отключила критическое мышление. Иногда вместо ограничения во времени происходит эмоциональный шантаж яркими фразами вроде „Подари ей мечту!“. Подводя итог, можно сказать, что 8 Марта — это большой повод для радости, но не для беспечности. Злоумышленники используют праздничную суету, чтобы обмануть даже самых осторожных покупателей. Необходимо помнить, что если предложение кажется слишком выгодным, то, скорее всего, это ловушка. Безопасность финансовых средств и подконтрольность персональных данных важнее любых скидок», — заключил он.