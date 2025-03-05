Российских водителей могут оштрафовать за номера без триколора

Согласно стандарту, все регистрационные номера, полученные после этой даты, могут быть только с изображением российского флага. Это касается и знаков для легковых такси, автобусов, мототранспорта, прицепов и других категорий транспортных средств.

Однако владельцам, которые поставили автомобиль на учет ранее, не придется менять номера, сообщили в Госавтоинспекции пишет sovainfo.ru. — В случае, если транспорт регистрировался до 31 декабря 2024 года или с наступлением 2025-го, при постановке на учёт владельцу выдан госномер без изображения флага — это не будет являться нарушением. Кроме того, обязанность по замене госномеров без флагов, которые были выданы автолюбителю ранее, до вступления изменений в силу, не предусмотрена. Также в ведомстве сообщили, что определять, когда машина была поставлена на учет, сотрудники будут по дате, которая указана в свидетельстве о регистрации авто. За выявленное нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, пишет marimedia.ru.