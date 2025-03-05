atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 12:00

Published 5 марта, 12:00

Modified 7 марта, 07:59

Updated 7 марта, 07:59

Российских водителей могут оштрафовать за номера без триколора

5 марта 2025, 12:00
Согласно стандарту, все регистрационные номера, полученные после этой даты, могут быть только с изображением российского флага. Это касается и знаков для легковых такси, автобусов, мототранспорта, прицепов и других категорий транспортных средств.

Однако владельцам, которые поставили автомобиль на учет ранее, не придется менять номера, сообщили в Госавтоинспекции пишет sovainfo.ru.

— В случае, если транспорт регистрировался до 31 декабря 2024 года или с наступлением 2025-го, при постановке на учёт владельцу выдан госномер без изображения флага — это не будет являться нарушением. Кроме того, обязанность по замене госномеров без флагов, которые были выданы автолюбителю ранее, до вступления изменений в силу, не предусмотрена.

Также в ведомстве сообщили, что определять, когда машина была поставлена на учет, сотрудники будут по дате, которая указана в свидетельстве о регистрации авто. За выявленное нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, пишет marimedia.ru.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика