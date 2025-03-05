Самарской области предложили новые варианты найма персонала

Агентство помогает выстраивать мосты между компаниями и образовательными учреждениями, рассказал генеральный директор организации Артем Шадрин. Регион сотрудничает с НАРК с 2018 года. Агентство проводит ежегодный мониторинг рынка труда, помогает внедрять новые механизмы взаимодействия между работодателями и образовательными организациями, собирает информацию о потребности предприятий в новых работниках, а также организует повышение квалификации сотрудников.