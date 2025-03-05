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Posted 5 марта, 18:42

Published 5 марта, 18:42

Modified 5 марта, 18:42

Updated 5 марта, 18:42

Самарской области предложили новые варианты найма персонала

5 марта 2025, 18:42
Обеспечение промышленного сектора экономики работниками и повышение их мастерства — одно из приоритетных направлений стратегии развития Самарской области до 2029 года.

Для этого регион сотрудничает с Национальным агентством развития квалификаций (НАРК). 4 марта организация представила предложения по решению кадровых вопросов в губернии, пишет sovainfo.ru.

Проекты НАРК обсудили на совещании с представителями органов власти, предприятий и учебных заведений региона, которое в областном Правительстве провел вице-губернатор Антон Емельяненко.

— Губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым в программе социально-экономического развития региона до 2029 года обозначены ключевые векторы. Подготовка кадров — один из главных разделов нашей стратегии как в экономике, так и в социальном секторе. В регионе сосредоточено большое количество высокотехнологичных предприятий, в повестку технического развития включены все университеты области, — отметил заместитель главы региона.

Агентство помогает выстраивать мосты между компаниями и образовательными учреждениями, рассказал генеральный директор организации Артем Шадрин. Регион сотрудничает с НАРК с 2018 года. Агентство проводит ежегодный мониторинг рынка труда, помогает внедрять новые механизмы взаимодействия между работодателями и образовательными организациями, собирает информацию о потребности предприятий в новых работниках, а также организует повышение квалификации сотрудников.

— Наша задача — помочь выстраивать механизм взаимодействия высокотехнологичных компаний с колледжами и университетами, чтобы выпускники были максимально нацелены на работу конкретных предприятий, были максимально подготовлены, чтобы отвечать потребностям компаний. Также агентство оказывает поддержку регионам в апробировании новых механизмов решения кадрового вопроса, — отметил Шадрин.

В ходе совещания представители НАРК представили свежие проекты по решению вопросов кадрового обеспечения экономики Самарской области. Один из них — «Квалификация наставник» (18+). Ключевая идея проекта — создание современной системы наставничества на предприятиях. Агентство готово взять на себя обучение таких специалистов, а после помочь работодателям запустить систему наставничества на предприятиях.

Другой проект называется «Шаг в профессию» (16+). Он призван создать условия для осознанного выбора старшеклассниками будущей стези. НАРК предлагает активнее включать работодателей в профориентацию школьников, внедрить в образовательных учреждениях электронное пособие «Выбор профессии. Шпаргалка для старших школьников и абитуриентов» (16+), построить сеть контактов школ с работодателями.

Участники совещания — представители предприятий и отрасли образования — детально изучат все предложения агентства.

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