Самозапрет на регистрацию сим-карт могут ввести в России

По словам инициатора законопроекта, необходимо пресечь использование мошенниками чужих сим-карт в собственных целях. Для этого предлагается ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт по аналогии с самозапретом на кредиты и займы. В таком случае злоумышленникам не удаться оформить сим-карту, даже если персональные данные человека были похищены.