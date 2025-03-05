Самозапрет на регистрацию сим-карт могут ввести в России

Posted 5 марта, 16:15
Published 5 марта, 16:15
Modified 5 марта, 17:03
Updated 5 марта, 17:03
Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко озвучил предложение о возможности самозапрета на оформление сим-карт. Для этого предлагается внедрить специальный сервис на портале Госуслуг.
По словам инициатора законопроекта, необходимо пресечь использование мошенниками чужих сим-карт в собственных целях. Для этого предлагается ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт по аналогии с самозапретом на кредиты и займы. В таком случае злоумышленникам не удаться оформить сим-карту, даже если персональные данные человека были похищены.
С появлением возможности самозапрета на кредиты и займы, новосибирцы стали массово пользоваться новой услугой — свыше 40 тысяч человек воспользовались новой функцией за два дня.