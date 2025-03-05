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Posted 5 марта, 16:15

Published 5 марта, 16:15

Modified 5 марта, 17:03

Updated 5 марта, 17:03

Новосибирцы смогут запретить оформление сим-карт на свой номер

Самозапрет на регистрацию сим-карт могут ввести в России

5 марта 2025, 16:15
Фото: Изображение Midjourney. Новосибирцы смогут запретить оформление сим-карт на свой номер

Жителям Новосибирска рассказали о возможном самозапрете на регистрацию сим-карт

В правительстве предложили ввести новую меру для защиты россиян от мошенников.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко озвучил предложение о возможности самозапрета на оформление сим-карт. Для этого предлагается внедрить специальный сервис на портале Госуслуг.

По словам инициатора законопроекта, необходимо пресечь использование мошенниками чужих сим-карт в собственных целях. Для этого предлагается ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт по аналогии с самозапретом на кредиты и займы. В таком случае злоумышленникам не удаться оформить сим-карту, даже если персональные данные человека были похищены.

С появлением возможности самозапрета на кредиты и займы, новосибирцы стали массово пользоваться новой услугой — свыше 40 тысяч человек воспользовались новой функцией за два дня.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мошенничество#Сибирь#Закон
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