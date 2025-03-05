Солнца не ждите: какой будет погода 8 Марта в Новосибирске

Posted 5 марта, 02:50
Published 5 марта, 02:50
Modified 5 марта, 02:52
Updated 5 марта, 02:52
Приближается Международный женский день, который празднуют 8 Марта. «Яндекс. Погода» сообщает, что в это время станет тепло. Днем максимально похолодает до -4, а ночью до -8. При этом солнца не ожидается, но и осадков тоже.
Сайт gismeteo прогнозирует в субботу снег. При этом в светлое время суток будет -3, а в темное -8. World-weather передает, что 8 Марта днем ожидается -5, а ночью -4. Сам по себе день станет хмурым, но без осадков.
А вот с 14 числа в регионе станет тепло: начнутся плюсовые температуры до +6 днем и +1 ночью. Такая погода продержится до конца месяца. Тем временем Новосибирск готовится к рекордной жаре: ожидается лето с температурой +45.