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Posted 5 марта, 02:50

Published 5 марта, 02:50

Modified 5 марта, 02:52

Updated 5 марта, 02:52

Какой будет погода

Солнца не ждите: какой будет погода 8 Марта в Новосибирске

5 марта 2025, 02:50
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Какой будет погода

В Новосибирске на 8 Марта будет тепло и пасмурно

В Новосибирской области стал известен прогноз погоды на 8 Марта: его представили специальные сервисы.

Приближается Международный женский день, который празднуют 8 Марта. «Яндекс. Погода» сообщает, что в это время станет тепло. Днем максимально похолодает до -4, а ночью до -8. При этом солнца не ожидается, но и осадков тоже.

Сайт gismeteo прогнозирует в субботу снег. При этом в светлое время суток будет -3, а в темное -8. World-weather передает, что 8 Марта днем ожидается -5, а ночью -4. Сам по себе день станет хмурым, но без осадков.

А вот с 14 числа в регионе станет тепло: начнутся плюсовые температуры до +6 днем и +1 ночью. Такая погода продержится до конца месяца. Тем временем Новосибирск готовится к рекордной жаре: ожидается лето с температурой +45.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Праздник#Весна#8 Марта
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