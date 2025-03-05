Стало известно, как изменилась жизнь новосибирской семьи после выигрыша миллиона

Posted 5 марта, 03:15
Published 5 марта, 03:15
Modified 5 марта, 03:17
Updated 5 марта, 03:17
История Дмитрия и Анны Прохоренко, родителей десяти детей из новосибирской деревни, стала символом надежды для многих россиян. Они не только выиграли в лотерею 1 238 000 рублей, но и получили подарки, о которых даже не мечтали.
Дмитрий, работавший кочегаром в местной котельной, в прямом эфире услышал свою фамилию в числе победителей. Помимо денежного приза, семье вручили ключи от трактора, сертификат на сельхозтехнику и живую корову.
За несколько недель выигрыш преобразил жизнь семьи:
В доме появилась новая мебель, а дети получили долгожданные смартфоны для учёбы.
Во дворе установили детскую площадку, где теперь резвятся все десять ребятишек.
Построенный гараж стал нужным для трактора, который Дмитрий уже использует для заготовки сена.
Ферма пополнилась коровами Снежкой и Нюшей, а в планах — приобретение ещё трёх тёлок.
Церемонию награждения провёл президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв. Помимо денег и техники, он лично вручил семье символический «билет в новую жизнь» — сертификат на развитие фермерского хозяйства. Семья Прохоренко выразила признательность за кардинальные изменения в их жизни. Теперь Дмитрий мечтает вырастить мини-ферму.