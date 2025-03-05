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Posted 5 марта, 03:15

Published 5 марта, 03:15

Modified 5 марта, 03:17

Updated 5 марта, 03:17

Семья мечтает о большом хозяйстве

Стало известно, как изменилась жизнь новосибирской семьи после выигрыша миллиона

5 марта 2025, 03:15
Фото: 1MI. Семья мечтает о большом хозяйстве
Семья из Новосибирска рассказала, как победа в лотерее изменила их многодетную жизнь

История Дмитрия и Анны Прохоренко, родителей десяти детей из новосибирской деревни, стала символом надежды для многих россиян. Они не только выиграли в лотерею 1 238 000 рублей, но и получили подарки, о которых даже не мечтали.

Дмитрий, работавший кочегаром в местной котельной, в прямом эфире услышал свою фамилию в числе победителей. Помимо денежного приза, семье вручили ключи от трактора, сертификат на сельхозтехнику и живую корову.

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За несколько недель выигрыш преобразил жизнь семьи:

  • В доме появилась новая мебель, а дети получили долгожданные смартфоны для учёбы.

  • Во дворе установили детскую площадку, где теперь резвятся все десять ребятишек.

  • Построенный гараж стал нужным для трактора, который Дмитрий уже использует для заготовки сена.

  • Ферма пополнилась коровами Снежкой и Нюшей, а в планах — приобретение ещё трёх тёлок.

Фото: «Национальная Лотерея»

Церемонию награждения провёл президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв. Помимо денег и техники, он лично вручил семье символический «билет в новую жизнь» — сертификат на развитие фермерского хозяйства. Семья Прохоренко выразила признательность за кардинальные изменения в их жизни. Теперь Дмитрий мечтает вырастить мини-ферму.

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