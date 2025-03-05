В Новосибирске билет за 20 рублей принес джекпот в 1,4 млн рублей

Posted 5 марта, 02:07
Published 5 марта, 02:07
Modified 5 марта, 02:09
Updated 5 марта, 02:09
В тираже государственной лотереи, прошедшем на этой неделе, сибиряк угадал выигрышную комбинацию, забрав главный приз в 1 446 460 рублей. Для победы требовалось совпадение всех чисел в двух полях билета.
Билет был приобретён дистанционно — через официальное приложение лотереи. Личность миллионера пока не раскрывается. По правилам, для получения денег ему необходимо в течение 180 дней обратиться в офис организаторов.
Пока новосибирский счастливчик размышляет, как распорядиться деньгами, в соцсетях уже шутят: «20 рублей вложил — полтора лимона получил. Теперь очередь за нами!». Ранее 145 млн рублей выиграли в новогоднюю лотерею счастливчики из Новосибирска.