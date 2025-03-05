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Posted 5 марта, 02:07

Published 5 марта, 02:07

Modified 5 марта, 02:09

Updated 5 марта, 02:09

Сибиряк выиграл деньги

В Новосибирске билет за 20 рублей принес джекпот в 1,4 млн рублей

5 марта 2025, 02:07
Фото: 1MI. Сибиряк выиграл деньги
Житель Новосибирской области неожиданно стал миллионером, купив лотерейный билет через мобильное приложение всего за 20 рублей, о чем рассказали представители распространителя гослотереи «Столото».

В тираже государственной лотереи, прошедшем на этой неделе, сибиряк угадал выигрышную комбинацию, забрав главный приз в 1 446 460 рублей. Для победы требовалось совпадение всех чисел в двух полях билета.

Билет был приобретён дистанционно — через официальное приложение лотереи. Личность миллионера пока не раскрывается. По правилам, для получения денег ему необходимо в течение 180 дней обратиться в офис организаторов.

Пока новосибирский счастливчик размышляет, как распорядиться деньгами, в соцсетях уже шутят: «20 рублей вложил — полтора лимона получил. Теперь очередь за нами!». Ранее 145 млн рублей выиграли в новогоднюю лотерею счастливчики из Новосибирска.

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