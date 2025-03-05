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Posted 5 марта, 10:15

Published 5 марта, 10:15

Modified 5 марта, 10:17

Updated 5 марта, 10:17

Начальник остался в СИЗО

В Новосибирске бывшего чиновника мэрии оставили под стражей

5 марта 2025, 10:15
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области. Начальник остался в СИЗО
В Новосибирске продлили меру пресечения бывшему чиновнику из муниципалитета, о чем информировал департамент судов.

Евгений Жигульский обвиняется в принятии взятки и злоупотреблении должностными полномочиями (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ранее он занимал кресло руководителя департамента земельных отношений городской мэрии.

Предполагается, что три года назад он не стал восстанавливать права администрации на арестованный по уголовному делу участок земли, что нанесло ущерб бюджету. Помимо этого, Жигульский мог получить имущество от представителя ряда коммерческих компаний.

За это бывший чиновник арестован. Он пробудет в СИЗО до апреля, пока идет следствие. Апелляции правозащитников не были поддержаны судом.

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