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Posted 5 марта, 08:18

Published 5 марта, 08:18

Modified 5 марта, 08:20

Updated 5 марта, 08:20

Мигранты уезжают

В Новосибирске мигранты массово покидают Хилокский рынок — в чем причина

5 марта 2025, 08:18
Фото: atas.info. Мигранты уезжают

В Новосибирске мигранты массово покидают Хилокский рынок

В Новосибирске разгорается конфликт за влияние в сфере оптовой торговли фруктами и овощами на Хилокском рынке.

По данным местных активистов, десятки продавцов, преимущественно из Средней Азии, начали массово переезжать с Хилокского рынка на новую площадку в Верх-Туле. В феврале 2025 года под Новосибирском открылся масштабный логистический комплекс «Азия-Сибирь» — совместный проект России и Узбекистана. На церемонии присутствовали генконсул Узбекистана и замглавы Ташкентской области по сельскому хозяйству.

Инфраструктура включает: таможенную и фитосанитарную зоны; мультитемпературные склады для хранения продукции; парковку для фур; гостиницу для водителей и торговцев; мечеть для пятничных намазов. Планируется, что к 2027 году здесь запустят линии по переработке фруктов, что сделает комплекс ключевым хабом для экспорта в Сибирь и страны Азии.

По словам Михаила Михайлова, председателя Центра правовых инициатив потребителей, переселение связано с преимуществами новой площадки. Торговцы везут товар в Верх-Тулу из-за удобной логистики и налоговых льгот, пишет Infopro54. Для многих это шанс легализовать бизнес и избежать бюрократии. Однако руководство Хилокского рынка видит в этом недобросовестную конкуренцию.

Пока мигранты перевозят товары в Верх-Тулу, на Хилокском рынке усиливаются проверки. Власти региона пока не комментируют ситуацию, но в соцсетях уже звучат призывы защитить местных предпринимателей. Ранее на Хилке появилась стоянка-невидимка для фур.

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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Мигранты#Хилокский рынок
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