В Новосибирске мигранты массово покидают Хилокский рынок — в чем причина

Posted 5 марта, 08:18
Published 5 марта, 08:18
Modified 5 марта, 08:20
Updated 5 марта, 08:20
По данным местных активистов, десятки продавцов, преимущественно из Средней Азии, начали массово переезжать с Хилокского рынка на новую площадку в Верх-Туле. В феврале 2025 года под Новосибирском открылся масштабный логистический комплекс «Азия-Сибирь» — совместный проект России и Узбекистана. На церемонии присутствовали генконсул Узбекистана и замглавы Ташкентской области по сельскому хозяйству.
Инфраструктура включает: таможенную и фитосанитарную зоны; мультитемпературные склады для хранения продукции; парковку для фур; гостиницу для водителей и торговцев; мечеть для пятничных намазов. Планируется, что к 2027 году здесь запустят линии по переработке фруктов, что сделает комплекс ключевым хабом для экспорта в Сибирь и страны Азии.
По словам Михаила Михайлова, председателя Центра правовых инициатив потребителей, переселение связано с преимуществами новой площадки. Торговцы везут товар в Верх-Тулу из-за удобной логистики и налоговых льгот, пишет Infopro54. Для многих это шанс легализовать бизнес и избежать бюрократии. Однако руководство Хилокского рынка видит в этом недобросовестную конкуренцию.
Пока мигранты перевозят товары в Верх-Тулу, на Хилокском рынке усиливаются проверки. Власти региона пока не комментируют ситуацию, но в соцсетях уже звучат призывы защитить местных предпринимателей. Ранее на Хилке появилась стоянка-невидимка для фур.