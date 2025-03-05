В Новосибирске мигранты массово покидают Хилокский рынок — в чем причина

Инфраструктура включает: таможенную и фитосанитарную зоны; мультитемпературные склады для хранения продукции; парковку для фур; гостиницу для водителей и торговцев; мечеть для пятничных намазов. Планируется, что к 2027 году здесь запустят линии по переработке фруктов, что сделает комплекс ключевым хабом для экспорта в Сибирь и страны Азии.