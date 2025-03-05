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Posted 5 марта, 08:18

Published 5 марта, 08:18

Modified 5 марта, 08:20

Updated 5 марта, 08:20

Как обманывают сибирячек

В Новосибирске мошенники обманывают женщин доставкой цветов к 8 Марта

5 марта 2025, 08:18
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Как обманывают сибирячек
В Новосибирске мошенники придумали новый способ обмана горожан к 8 Марта, о чем сообщили в Сибирском отделении ГУ Банка.

Аферисты начали использовать доставку цветов как мошеннический обман. Такую схему придумали в преддверии Международного дня 8 Марта.

Суть обмана в том, что женщинам отправляют без адреса букет в честь праздника: позже счастливым сибирячкам звонит курьер, который просит продиктовать код из СМС. Тогда злоумышленники получают доступ к данным жертвы и могут взять кредит.

Ранее мы рассказали, как изменилась жизнь семьи из Новосибирской области после выигрыша в лотерею. Теперь у сибиряков есть свое хозяйство и не только.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мошенники#Обман#8 Марта
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