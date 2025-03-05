В Новосибирске мошенники обманывают женщин доставкой цветов к 8 Марта

Posted 5 марта, 08:18
Published 5 марта, 08:18
Modified 5 марта, 08:20
Updated 5 марта, 08:20
Аферисты начали использовать доставку цветов как мошеннический обман. Такую схему придумали в преддверии Международного дня 8 Марта.
Суть обмана в том, что женщинам отправляют без адреса букет в честь праздника: позже счастливым сибирячкам звонит курьер, который просит продиктовать код из СМС. Тогда злоумышленники получают доступ к данным жертвы и могут взять кредит.
Ранее мы рассказали, как изменилась жизнь семьи из Новосибирской области после выигрыша в лотерею. Теперь у сибиряков есть свое хозяйство и не только.