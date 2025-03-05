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Posted 5 марта, 14:05

Published 5 марта, 14:05

Modified 5 марта, 15:45

Updated 5 марта, 15:45

Новая станция появится летом 2025

В Новосибирске нашли подрядчика на станцию метро «Спортивная»

5 марта 2025, 14:05
Фото: 1MI. Новая станция появится летом 2025
Планируемый срок сдачи станции метро «Спортивная» объявили в Новосибирске.

Ремонтные работы завершит компания ООО «Акви Технолоджи». На проект выделено свыше 203 миллионов рублей.

На станции планируют оборудовать современные системы дымоудаления, сигнализации и освещения. Ранее на «Спортивной» был введен режим повышенной готовности, все работы по новому контракту выполняются, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации на объекте. Сообщается, что строительство завершат летом 2025.

Ранее в Новосибирске оштрафовали строителя Октябрьского моста на сумму свыше 22 миллионов рублей. Также стало известно, где появятся новые школы и детские сады.

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