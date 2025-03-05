В Новосибирске нашли подрядчика на станцию метро «Спортивная»

Posted 5 марта, 14:05
Published 5 марта, 14:05
Modified 5 марта, 15:45
Updated 5 марта, 15:45
Ремонтные работы завершит компания ООО «Акви Технолоджи». На проект выделено свыше 203 миллионов рублей.
На станции планируют оборудовать современные системы дымоудаления, сигнализации и освещения. Ранее на «Спортивной» был введен режим повышенной готовности, все работы по новому контракту выполняются, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации на объекте. Сообщается, что строительство завершат летом 2025.
Ранее в Новосибирске оштрафовали строителя Октябрьского моста на сумму свыше 22 миллионов рублей. Также стало известно, где появятся новые школы и детские сады.