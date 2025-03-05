В Новосибирске нашли подрядчика на станцию метро «Спортивная»

На станции планируют оборудовать современные системы дымоудаления, сигнализации и освещения. Ранее на «Спортивной» был введен режим повышенной готовности, все работы по новому контракту выполняются, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации на объекте. Сообщается, что строительство завершат летом 2025.